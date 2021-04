Acord històric contra la pobresa energètica i Badalona en femení

[RESUM DEL 29 DE MARÇ AL 5 D’ABRIL] Acord Generalitat-Endesa, mitjançant el qual es condona el deute de pobresa energètica de 35.518 famílies vulnerables. No l’hauran de pagar i no seran portades als tribunals. Un pas històric en la protecció de les persones i els seus drets. A més Endesa també pagarà el 50% del deute que es generi a futur (infografia resum). Molta feina, cintura i ambició, un treballat consens entre administracions, ben articulat també amb societat civil… tot això es veu avui (finalment!) en un pas important per lluitar contra la #pobresaenergètica. “Enmig de la paràlisi i la incertesa per la manca d’acord per formar govern, s’ha produït un compromís històric en l’àmbit dels drets socials…” Quan diem no desaprofitar cap eina i quan diem enfortir l’acció de govern JA és per coses com aquesta.

1.078.208 euros és el deute acumulat a la ciutat per les famílies vulnerables que no han pogut pagar el rebut de la llum entre 2015 i 2020. Un deute que ja no hauran de pagar a partir de l’acord signat entre Endesa, que aporta aquestes dades recollides per Televisió de Badalona, i la Generalitat (altres reaccions al municipi, aquí). A Badalona, junt amb altres municipis metropolitans, vam defensar fa 4 anys q les companyies elèctriques havien d’assumir la seva responsabilitat. I vam fer servir totes les eines per incidir-hi. Avui, doblement content.

Un gran pas endavant contra la pobresa energètica: institucions i entitats aconsegueixen eliminar el deute acumulat i que Endesa es faci càrrec del 50% del que es generi a partir d'ara. Tranquil·litat per a les famílies i exigència a la subministradora, com ha de ser! https://t.co/bX9Y4XCOay — Agnès Rotger Dunyó 🎗 (@agnesrotger) March 29, 2021

EN DIRECTE | Acord històric contra la pobresa energètica: s'eixugarà el deute de 35.500 famílies 📍Regulació x 1a vegada, d’aplicació Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica #Drets ✊ https://t.co/KKgILsRoOK — Gisela Torns 🎗 (@giselatorns) March 29, 2021

Entre 2015 i 2018 governant #Badalona ens vam negar a pagar aquest deute amb diner públic, tot protegint les llars vulnerables. Vam fer pinya amb altres municipis i vam rebre dures acusacions públiques del PP d'Albiol que defensava Endesa.

S'ha guanyat! @GuanyemBDN ERC ICV-EUiA https://t.co/hJn9NU4x29 — Dolors Sabater Puig (@mariadolorsa) March 29, 2021

Més coses…

Nou exemple de compromís del jovent vinculat amb els esports urbans en la conservació i reinvenció d’espais públics. Penso en el col·lectiu de les Muntanyetes a Montigalà o el de la Bòbila, a Morera… fa uns mesos. El dirt del mono treballa arranjant el bicipark de les Guixeres.

Vitaminem les confiances, el més destacat de la intervenció de Pere Aragonès al Parlament, en la segona sessió d’investidura en aquest enllaç i en aquest fil personal. Objectiu: atendre les urgències d’avui, transformar el país, avançar cap a un nou contracte social, buscar els grans consensos i acord de governança ampli (partint de 52%) i la lluita per l’amnistia i l’autodeterminació. Seguim!

En clau Badalona

Totes les vacunes que arriben es posen (i si no se'n posen més és perquè no n'arriben més): esforç logístic i humà enorme que cal reconèixer a @salutcat i tantes i tants professionals! 💉 1 milió de vacunats en primera dosi a Catalunya. 40.457 a #Badalona (1a i 2a el 3.4). https://t.co/tKt8MHclac — Oriol Lladó (@oriolllado) April 4, 2021

🏀 91 anys lluitant per un model #Badalona al bàsquet. https://t.co/O2KVcpWm7U — Oriol Lladó (@oriolllado) March 30, 2021

Ciència + cultura. Una història d'èxit, amb accent de #Badalona. L'equip mèdic i cièntific que ha supervisat l'esdeveniment, que ha fet la volta al món, té seu en el clúster de l'@hgermanstrias. #laculturaéssegura https://t.co/UlC9YBuAGf pic.twitter.com/cSnpHXE54C — Oriol Lladó (@oriolllado) March 29, 2021

La llum de la primavera s'allarga al parc de la Riera de Canyadó, d'Isabel Benassar, finalista premis FAD (2000) i premi europeu de paisatge Rosa Barba (2002). Un espai natural preciós, allà on es troben Morera i Pomar. #Badalona pic.twitter.com/YAcQaVgzJ6 — Oriol Lladó (@oriolllado) March 29, 2021

Tenim la costa en risc? Què cal per protegir millor la serralada? Hem de construir més? Cal soterrar l'autopista? Arribarà mai el metro a Can Ruti? 🖇️ Al @liniaxarxa fa unes setmanes: reflexions personals sb debats incòmodes de l'#urbanisme a #Badalona. https://t.co/1KkRyXp4J8 pic.twitter.com/JGL85BEmdX — Oriol Lladó (@oriolllado) April 1, 2021

🏺Imperdible sempre @MuseuBdn. Dissabte i diumenge obert de 10 a 14 h (+info: https://t.co/dEvcFjNl3k) i per fer el dia rodó a #Badalona: @forquillabdn. — Oriol Lladó (@oriolllado) April 3, 2021

💥 Condemnem les pintades nazis que s'han produït a Sant Feliu de Llobregat i donem tot el suport als companys del municipi! 💪 ✊ Les amenaces no ens aturen! https://t.co/dp37cqXSpN — Joventuts d’Esquerra Republicana🎗 (@JoventRepublica) April 4, 2021

Aquest matí hem visitat Can Ruti per analitzar sobre el terreny els problemes de mobilitat i d'accés a l'aparcament de cara al projecte de ciutat que estem treballant. 1/2 #Badalona pic.twitter.com/fCVdAJsKhY — Alex Montornès (@alex_montornes) March 29, 2021

Avui #DiadelaVisibilitatTrans acompanyem al col•lectiu en la lectura del manifest: ✅ Defemsem el drets de les persones #Trans ❌ Denunciem les discriminacions i la #TRANSFOBIA https://t.co/5GJuDCpJnT pic.twitter.com/2ZldLXdMdX — Anna M. Lara Carmona🌸 (@annalaracarmona) March 31, 2021

En clau nacional

Acord de bases republicanes. https://t.co/BjZivEkwyE — Oriol Lladó (@oriolllado) April 4, 2021

El foc de la intolerància no té fronteres, la nostra solidaritat tampoc. Una abraçada avui a tota la bona gent de @podemos i @podem_cat! https://t.co/kE1rGADnO9 — Oriol Lladó (@oriolllado) April 2, 2021

Fora de la zona còmoda, sense varetes màgiques… obrint camins. Un petit text al meu blog, amb ànim de convidar a la (re)lectura d'un polític molt singular amb l'excusa del seu nou llibre. 👇🏻 https://t.co/TNgvnPXToB — Oriol Lladó (@oriolllado) March 29, 2021