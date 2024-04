I la Lluna tapà el Sol a Mèxic

Tal con estava previst dilluns passat la Lluna tapà el Sol a Nord-Amèrica. Des de casa estant poguérem gaudir de l’espectacle gràcies a les càmeres instal·lades per diverses institucions com ara la NASA i Exploratorium, el Museu de la Ciència de San Francisco que retransmetien per youtube.

Així poguérem veure com l’ombra lunar, després d’haver recorregut part del Pacífic entrava finalment en terra mexicana i arribava a la ciutat costanera de Mazatlán on la totalitat començà a les 20:08 (hora local catalana). La Lluna continuà cobrint el Sol, mentre la Terra girava, així l’ombra lunar arribà a Torreón (20:17). Les càmeres de l’Exploratorium també estaven situades a la ciutat texana de Junction on l’eclipsi total arribaria una mica més tard.

Al contrari dels que s’esperava els núvols feren acte de presència a tots els llocs del recorregut. En diversos moments, com ara a Torreón, no deixaren veure el principi de l’eclipsi parcial. Tanmateix es portaren bé al final ja que tots deixaren veure la fase de totalitat.

Vos deixe algunes de les imatges comentades.

En Torreón, Mèxic, l’ombra de la Lluna arribà uns 10 minuts més tard.

A Vilaweb podem veure algunes de les imatges més espectaculars de l’eclipsi solar total. El fenomen ha deixat imatges espectaculars, tant de l’eclipsi com de la multitud que l’ha volgut contemplar en directe.

Imatges solars: NASA i Exploratorium.

Imatge del gràfic: Yuk Tung Liu.