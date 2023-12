Els trapezis volants omplen d’emoció els circs de Nadal de Girona i Amsterdam

El final apoteòsic dels brasilers Duo Marrufo sobre dues escales lliures i amb equilibri cap-cap va ser el colofó del Gran Circ de Nadal de Girona, aquest any amb molts artistes xilens. Públic dempeus després de dues hores d’un complet espectacle on no hi van faltar els espectaculars trapezis volants de Flying Henriquez (veure imatge d’obertura), precisos malabars amb maces, cercles i pilotes (Michel Cardenas), un poètic número d’antipodisme amb tapets (Jessyka Jasters) i el sorprenent número de transformisme o quick-change (Duo Vakal). Tot amanit per la potent música en directe dels vuit músics de la Paris Circus Orquestra i conduït perfectament per un polifacètic còmic xilè Pastelito (canta, fa acrobàcies i toca el saxo) i el seu fill. Júnior va oferir un emocionant número de llit elàstic amb el públic contant els salts mortals. Una bona funció de circ en una carpa instal·lada a La Copa-La Devesa que no es va acabar d’omplir per molt poc. Avui, comiat i tres funcions. Un Circ de Nadal ple d’emocions, proeses i sorpreses, com una versió de ‘Granada’ cantada per Pastelito i dedicada a Girona. Un Circ de Nadal especial, preàmbul de dos importants esdeveniments: el Festival Internacional de Circ Elefant d’Or que se celebrarà el mes de febrer i la inauguració a Besalú de l’ampliació del museu Circusland. I és que Circus Arts Foundation no descansa.

El teatre Carré d’Amsterdam (Holanda) ha viscut aquesta setmana una de les proeses que fan gran el circ. Judith Alexandra Caballero ha aconseguit un triple salt mortal als trapezis volants i s’ha convertit en la primera dona en aconseguir-ho al teatre Carré. En el següent vídeo es pot veure el moment de la gesta.