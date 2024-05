Arriba una de les grans produccions circenses del 2024. Serà al Gran Teatre del Liceu, a Barcelona, i es titula La torre dels somnis, una versió de sala de la Torre de Nadal que es va veure a la plaça Catalunya l’any 2022 i que va guanyar el Premi de la Crítica. En la nova versió, també amb música de Puccini i direcció de Lluís Danés, hi haurà números de trapezi (Avin López i Toni Gutiérrez), cèrcol (Nicolas Pasten), corda llisa (Martina Covone), acrodansa (Marta Ruiz) i suspensió capil·lar (Marta Camuffi).

La nova creació explica com els habitants de la Torre dels Somnis hauran de defensar i protegir els seus somnis i utopies per salvar el seu ‘statu quo’. En declaracions a l’ACN que recull el diari Regió7, Lluís Danés, explica que l’obra reivindica “el dret a equivocar-se i a no conformar-se” i és “un cant a la utopia”. Danés ha destacat en la presentació a la premsa que l’obra parla de “la importància del viatge, més que del destí, de no tirar la tovallola i dels naufragis personals en un món moltes vegades fosc”. Així mateix, ha afegit, reivindica l’alegria, l’error, el somni i la utopia.

El muntatge d’òpera i circ compta amb Sergi Cuenca en la direcció musical i Ingrid Esperanza en la direcció de circ. Hi haurà quatre cantants i vuit músics i es podrà veure a la Sala Gran del Liceu en quatre funcions familiars els dies 1,22,23 i 29 de juny.