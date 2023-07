ACTE 257 (2023-07-15) A PEDREGUER, FESTA MAJOR O PATRONAL 2023.

Cada any, a Pedreguer, celebren la setmana del 15 de juliol, festa major o patronal, en honor a Sant Bonaventura, patró de Pedreguer. Entre els actes festius que s’hi desenvolupen, destaquen els bous al carrer, els concerts, els focs d’artifici, i també altres activitats tant per a xiquets com per a persones adultes.

Des d’Esmorzar de la Terra, Espai de debat hem estat en el Bar Jaume, plaça Major, 16 de 03750 – Pedreguer. Aquest any, hem aprofitat per a passar una estona amb la gent d’aquest poble de les comarques Centrals del País Valencià, per a acompanyar-los en la festivitat del poble.

Durant l’esmorzar s’ha parlat i debatut de diferents temes d’actualitat, sí, com a temes del passat. Entre les coses que es podria destacar, podem dir que s’ha informat de:

· En el dia de hui s’està realitzant una reunió dels representants de l’Assemblea del Consell de la República, de la qual serà informada a les persones associades.

· També s’ha comunicat que el pròxim dia 4 d’agost de 2023, per tercer any consecutiu el periodista i director de VilaWeb, Vicent Partal, estarà a Ondara en una conferència organitzada per l’Associació Cultural Ocell i la plataforma Esmorzar de la Terra, Espai de debat. Enguany la presentació de la conferència serà a càrrec de Pep Grimalt, exalcalde d’Ondara.

· A més, s’ha informat que un any més, l’11 de setembre de 2023, estarem en la manifestació de Barcelona i en els diferents actes que habitualment participem.

Pedreguer, Països Catalans, 15 de juliol de 2023.

Esmorzar de la Terra, Espai de debat.