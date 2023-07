ACTE 256 (2023-07-14) FELICITACIÓ A L’ASSOCIACIÓ CULTURAL OCELL D’ONDARA

Davant d’iniciatives com aquesta:

A proposta d’un grup de membres de l’A. C. Ocell, després d’un sondeig telefònic i tenint present que entra dins dels objectius fundacionals de l’associació, s’ha acordat, d’acord amb la regidoria de cultura de l’ajuntament d’Ondara, fer efectiu el text de la següent nota que enviarem a la premsa:

Davant els atacs que està patint la nostra llengua i cultura (i la que ens espera!) la Regidoria de Cultura d’Ondara” i l’Associació Cultural Ocell han decidit sumar esforços per a fer front als atacs continuats al nostre poble.

L’A. C. Ocell, com ja ve fent des de fa uns anys amb la revista de cultura popular i música tradicional Caramella, està subscrita a aquesta revista i, com que no disposem de seu física, la donem a la biblioteca municipal perquè estiga accessible a tota persona interessada. Ara, com a mostra de suport a les editores de les publicacions prohibides per l’ajuntament de Borriana pel simple fet d’estar escrites en català, hem decidit fer el mateix, atenent als estatuts de la nostra associació de lluitar per la defensa de la nostra cultura: subscriure’ns a Camacuc, Cavall Fort, Enderrock i Sàpiens (l’ajuntament ja està subscrit a El Temps) i deixar-les a la biblioteca municipal per a ús de la ciutadania.

L’odi i la persecució a la nostra llengua i l’atac a la llibertat d’expressió que exercita Vox, amb la connivència del PP, ens reafirma més en la lluita per defensar la pluralitat, la igualtat i la nostra identitat davant la intolerància, la censura i la negació dels nostres drets com a poble.

Des d’Esmorzar de la Terra, Espai de debat:

Felicitem l’Associació Cultural Ocell d’Ondara, per l’excel·lent iniciativa, sempre mirant pel millor per a Ondara sense oblidar la comarca de Marina Alta.

Ondara, Països Catalans, 14 de juliol de 2023.

Esmorzar de la Terra, Espai de debat.