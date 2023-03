ACTE 233 (2023 02 25) A PEDREGUER, IMPLICACIONS DE LA LLEI TRANS MÉS ENLLÀ DE LA LLEI

https://www.diarilaveu.cat/noticia/13422/cronica-dun-debat-sobre-la-llei-trans

Crònica d’un debat sobre la Llei Trans sota el titol: Implicacions de la llei trans més enllà de la llei.

La plataforma Esmorzar de la Terra (Espai de Debat) va organitzar un col·loqui sobre la norma a Pedreguer

Per Regina Laguna / Pedreguer

La plataforma Esmorzar de la Terra (Espai de Debat) va tindre la valentia d’organitzar un debat sobre la coneguda com a Llei Trans, que els partits polítics que l’han aprovada no varen voler defensar a la seu de la sobirania del poble ni al Parlament ni al Senat. La professora de Filosofia i simpatitzant de Docentes Feministas por a la Coeducación (Dofemco), Guillermina Revuelta, va fer un repàs crític al contingut d’una llei que no ha comptat amb el moviment feminista ni els experts sanitaris o docents per a la seua elaboració.

L’organitzador de l’acte, Vicent Serra, va fer palesa la feblesa més gran de la llei, i és que el seu contingut i significat no ha arribat al gran públic, inclòs el que té inquietuds polítiques i intel·lectuals. «Volem saber en què consisteix aquesta llei, perquè la majoria dels que estem ací no som conscients del seu abast», va dir Serra davant d’un grup de cinquanta persones preocupades i interessades en les conseqüències d’una llei que va intentar passar sense publicitat per part del Ministeri d’Igualtat.

Almenys, així va ocórrer amb les 14 «lleis Trans» autonòmiques que es varen aprovar els darrers 10 anys, «fins que els moviments feministes i les docents a les escoles es van adonar del que estava passant entre la joventut», com va explicar Revuelta a la introducció, fent referència a l’«Informe Trànsit: De hombres adultos a niñas adolescentes». Aquest informe, publicat per Feministes de Catalunya analitza les dades donades pels serveis de salut de les Comunitats Autònomes amb llei Trans.

El «Proyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI» va ser aprovat definitivament el passat 16 de febrer al Congrés de Diputats i està pendent de la seua entrada en vigor amb la seua publicació al Boletín Oficial del Estado (BOE). Moviments feministes estimen que es vol fer coincidir amb la celebració del Dia Internacional de la Dona, el pròxim 8 de març, malgrat que aquesta llei, afirmen, esborra les dones de tots els àmbits socials.

La professora Guillermina Revuelta va donar una classe magistral al voltant de l’articulat de la llei. Va començar assenyalant la seua «aprovació pel tràmit d’urgència, sense debat parlamentari ni escoltant els experts a les Cambres, com si des del Ministeri d’Igualtat es refusara el debat públic».

A més d’aquestes irregularitats, Revuelta va explicar que aquesta llei no està adreçada estrictament a les persones transsexuals, que queden «abandonades en eliminar l’atenció psicològica que rebien fins ara, previ al seu diagnòstic». Al contrari, «qualsevol persona pot anar al Registre Civil i canviar el seu sexe registral, amb possibilitat de tornada enrere, sense camp requisit ni informe o testimoni que certifique o justifique aquest canvi, malgrat que el Registre deu donar fe pública d’una realitat biològica i científica, en el cas del sexe, de la mateixa manera que registra l’edat, un casament el naixement o la mort». És més, «no és necessària cap transició física, ni mèdica ni estètica, ni tan sols canviar el nom de masculí a femení, per exemple», va especificar un dels assistents.

Capítol per capítol, Revuelta va explicar còm a l’apartat dels Esports, la llei estableix l’obligatorietat que a tots els nivells, a les competicions esportives, els transgènere -que és com els anomena la llei- puguen participar en la categoria del sexe amb el qual s’identifiquen. És a dir, si un home diu que se sent dona, pot competir en la categoria femenina.

La professora va fer un repàs dels problemes que hi ha hagut en altres països on aquesta llei està implantada fa temps, quant a la seguretat física de les dones esportistes, la intimitat als vestuaris i la pèrdua de medalles que, en el cas dels Estats Units, es tradueix en pèrdua de beques a la Universitat per a esportistes d’elit. Ja hi ha federacions nacionals i internacionals a altres països que prohibeixen els transgènere homes competir amb dones. Un recent exemple va ser la Federació de Rugby escocesa, va recordar Revuelta.

Aquesta llei també es refereix als menors i les seues famílies, complementant les lleis autonòmiques, que tenen la competència en educació i sanitat. Els menors podran autoidentificar-se trans sense cap informe psicològic i inclús amb l’oposició dels seus pares, que podrien perdre la custòdia. També els professors estan obligats a identificar els menors que no actuen d’acord amb els estereotips de gènere, és a dir, sense que s’accepte actituds masculines en les xiques o femenines en els xics.

Aquestes «instruccions» dels protocols a les escoles varen ser les que van fer saltar les alarmes a les professores de Dofemco. Als tallers de formació se’ls diu que si un xiquet es comporta de forma contrària al que s’espera del seu sexe, segons els paràmetres patriarcals, significaria que estan en un «cos equivocat» i se’ls inicia en la transició social, que implica canvi de nom, i se’ls deriva als serveis de salut per a la transició mèdica. Paradoxalment, aquesta és la batalla feminista, la de trencar els estereotips de gènere patriarcals i no de reforçar-los.

Els metges i psicòlegs tampoc poden qüestionar el «sentiment» dels menors que s’identifiquen transgènere, derivant immediatament a bloquejadors de pubertat, hormones creuades i mutilacions. Els pares no es poden oposar. «La batalla per a la protecció dels menors l’hem perduda els moviments feministes, que ens hem oposat a aquesta llei», va assenyalar la professora.

Guillermina Revuelta va fer especial atenció al caràcter «mordassa» de la llei Trans, que contempla multes de 600 a 150.000 euros en cas d’oposició de docents o metges amb inhabilitació, de crítiques a la llei als mitjans de comunicació, a les xarxes social o amb conferències públiques i privades. Es vulnera així la llibertat d’opinió, la llibertat de premsa i el dret a la informació, tots drets fonamentals protegits a la Constitució Espanyola.

La inversió de la càrrega de la prova en cas de ser denunciat, qualificant la crítica com a delicte d’odi, va contra els principis generals del Dret. Davant d’una denúncia, serà el denunciant qui ha de provar que no odia els transsexuals, haurà de provar un sentiment. L’absurd va més enllà, va dir Revuelta, quan, a més, si s’obri judici i el fiscal no acusa perquè no veu delicte, l’Administració continuarà amb l’expedient sancionador si estima que hi ha motiu de sanció al ser una actitud o manifestació contrària a la llei.

Finalment, la professora va donar les gràcies al públic assistent, pel seu interès en saber i debatre què és el que conté una llei que, des del Ministeri Igualtat, s’ha intentat amagar. I, en especial, va agraïr als Esmorzadors de la Terra, que van demostrar la pluralitat que es demana a una societat en democràcia.

