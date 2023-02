ACTE 230 (2023 02 11) A VALÈNCIA, AMB JOAN MIQUEL GISBERT I MARISOL MOLL EN EL MICALET.

Amb una temperatura inferior als 10 graus centígrads i uns xicotets raigs de sol, aquest dissabte al matí hem estat en la Societat Coral el Micalet, al Carrer Guillem de Castro, 73 de València.

A la sala enfront de la cafeteria del Micalet, Joan Miquel Gisbert Lorente s’ha presentat ell mateix. Ens ha exposat perquè ha escrit el seu llibre “Temps furtat” i, podem dir que ha sigut una revelació que cal llegir, perquè en les seues pàgines es pot dir que es conta la història de moltes famílies, que a causa dels fets de la guerra de 1936 – 1939, amb la seua lectura podrem entendre diferents comportaments de diversos dels nostres avantpassats.

A continuació, Marisol Moll Ceba, ens ha parlat del seu primer llibre de poesies titulat “Arrelada a la vida”, del qual ha llegit un dels seus poemes, com així, també Carlos Bañuls ens ha llegit dos de poemes més.

Marisol Moll, ens ha revelat el títol del seu segon llibre “Ulls de Bressol” que prompte es farà la seua presentació i estarà en les llibreries.

Des d’ací volem agrair al Micalet haver pogut realitzar aquest acte, com així a Joan Miquel Gisbert i Marisol Moll, per haver-nos parlat dels seus llibres. A Carlos Bañuls per la lectura. Sense deixar-nos a Àlex Gisbert per estar sempre aquí, gràcies a Àlex.

Bon treball de J. Sarrià i de S. Llop.

València, Països Catalans, 11 de febrer de 2023.

Esmorzar de la Terra

espaidedebat.esmorzardelaterra@gmail.com

Atwitter@EsmorzarD