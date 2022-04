ACTE 146 (2022 04 16) a Tavernes de la Valldigna, en l’homenatge a un històric del nacionalisme valencià i valoració del panorama polític

Hem assistit, convidats pels Nacionalistes de la Valldigna, diverses persones d’Esmorzar de la Terra, Espai de debat, així com persones d’altres grups, on totes i tots volem un país on es puga viure, així com els nostres descendents, sense ser colònia de ningú, en la nostra llengua, valencià/català, etc.

L’acte ha servit per a rendir homenatge i reconéixer públicament una de les persones que ha dedicat la seua vida per treballar pel País Valencià.

No direm el seu nom, però si es pot dir que va ser diputat al seu país amb 27 anys.

Durant l’esdeveniment hi ha hagut paraules per part del portaveu de les Nacionalistes de la Valldigna, posteriorment hem escoltat les paraules de la persona homenatjada.

Tot seguit, s’ha procedit a esmorzar.

Després del café, s’ha exposat una valoració de la situació política actual i com no podia ser d’una altra manera s’han comentat les diferents promeses electorals incomplides, com a exemple:

No s’ha baixat durant els set anys que portem del Botànic, la barrera electoral del 5% al 3%.

No s’ha treballat en una política de defensa de la llengua, havent fet una política igual, per no dir pitjor que la que va fer el Partit Popular. S’han de fer veure.

Tampoc no hem avançat en el tema econòmic, paguem a l’estat grans quantitats d’impostos i ens tornen menudalles. Som colònia de Castella.

Per anomenar algunes de les promeses que es van fer. Cal reconéixer que alguna cosa s’ha fet bé per no dir gaire bé, que, com es pot veure, molts dels diputats i diputades estan per la cadira i no per millorar la qualitat de vida de les persones i solucionar-ne els problemes. Diputats i diputades de tots els partits.

Un altre dels temes comentats ha estat la necessitat d’una associació que defense el País Valencià, els Països Catalans, mirant al nord i no a l’oest, com s’està fent actualment. Dit en altres paraules, una entitat homologa a l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) que treballe pel país.

Esperem que es puguen fer altres trobades.

Gràcies als nacionalistes de la Valldigna pel seu treball de manera desinteressada.

Tavernes de la Valldigna, País Valencià, Països Catalans, 16 d’abril de 2022.

Esmorzar de la Terra

espaidedebat.esmorzardelaterra@gmail.com

A twitter @EsmorzarD