ACTE 137 (2022 03 19) en Beniarbeig: Esmorzar i visita Fundació Rafael Chirbes Magraner

Algunes persones d’Esmorzar de la Terra, Espai de debat, aquest matí hem estat en Cal Nay Bar, carrer Sant Roc, 4 de 03778 – Beniarbeig.

Amb uns dies plujosos, podem dir que el temps ens ha respectat, durant l’esmorzar i la visita a la fundació.

Hem parlat i debatut, entre altres temes:

De diverses activitats que hem realitzat.

D’alguns dels temes sobre que estem treballant.

Que la guerra, de moment Rússia i Ucraïna, ha deixat a un costat el Covid-19.

De la lluita que cal fer cada dia, perquè la llengua d’aquesta terra puga viure davant del maltractament que està rebent.

Després hem estat visitant la Fundació Rafael Chirbes Magrander, situada a Beniarbeig en la Partida Trillets 11, camí de Vinyals, 2.

L’edifici de la fundació, és la casa que l’escriptor va viure durant els seus últims anys de vida. Immoble situat en una finca en zona d’horta, amb unes vistes immillorables que permeten visualitzar la muntanya de Segaria i quasi tota la costa de la Marina Alta.

En la part baixa de l’immoble, hi ha un habitatge que permet allotjar-se les persones estudioses de la seua obra. En la part superior està la biblioteca de Rafael Chirbes. En les dependències ens hem trobat amb diferents records, premis, etc. del personatge.

Hi ha més de set mil llibres de la Fundació Rafael Chirbes, en la qual l’escriptor va passar els últims quinze anys de la seua vida, contenen abundants anotacions, marques, subratllats i comentaris, que aporten novetats sobre la personalitat, el procés creatiu i la fecunda intertextualitat de les obres literàries, assagístiques i periodístiques de l’autor, es pretén atraure també l’atenció dels diferents hàbits de lectura de Chirbes per èpoques, períodes, autors, disciplines, temàtiques, assumptes, motius, etc.

Aprofitem l’ocasió per a donar les gràcies a Manolo Micó, nebot de l’escriptor, que ens ha fet de guia i ens ha comentat diverses informacions interessants, que permeten entendre millor l’obra de Chirbes.

Beniarbeig, País Valencià, Països Catalans, 19 de març de 2022.

Esmorzar de la Terra

espaidedebat.esmorzardelaterra@gmail.com

A twitter @EsmorzarD