ACTE 135 (2022 03 05) jornada de convivència Penya Penyoreta i Baix de la Figuera de laVilaJoiosa i Esmorzar de la Terra, Espai de debat del País Valencià, Països Catalans

Amb gent de la penya la Penyoreta de les festes de l’ermita de Sant Antoni i persones del grup “Baix de la Figuera” de la Foradà de laVilaJoiosa i diverses persones d’Esmorzar de la Terra, Espai de debat del País Valencià, Països Catalans, en celebrat una jornada de convivència en Pego, en la caseta de Carlos i Patri en la partida Castelló.

Hem disfrutat de les vistes de la zona, de la tranquil·litat del camp i del bon ambient. Així d’un bon esmorzar i dinar.

Hem parlat i debatut, entre altres temes:

De la situació actual del conflicte bèl·lic de Rússia i Ucraïna per motius econòmics i fets que poden comportar moviments de fronteres.

També s’ha explicat com s’elabora la mistela.

De costums de la Marina Alta i la Marina Baixa, que en el fons és un mateix espai, Comarques Centrals o per a uns altres Les Marines.

De diversos temes del passat, del present i del futur, ja que entre els presents podem dir que hi ha hagut persones de diferents professions i oficis (lampistes, electricistes, conductors, banquers… professors de primària, secundària i universitat, i com no de la funció pública). En altres paraules, persones transversals, totes elles necessàries, per a seguir caminat per un país divers i de futur.

Agrair a Carlos Bañuls, pare i fill, per acollir-nos a la seua casa. Gràcies, Carlos i família.

Pego, País Valencià, Països Catalans, 5 de març de 2022.

Esmorzar de la Terra

espaidedebat.esmorzardelaterra@gmail.com

A twitter @EsmorzarD