Acte 117 (2021 12 12) Esmorzar i assistència a la presentació llibre “CARREGADES DE RAONS” de les germanes Bassa a Ondara

Complint totes les normes de seguretat Covid-19, diverses persones d’Esmorzar de la Terra, Espai de debat, de diversos llocs de les Comarques Centrals del País Valencià, hem esmorzat en el Bar Cafeteria Bulevard, Av. Marina Alta, 12, 03760 – Ondara.

Pel nombre de persones que van han assistit s’han hagut de fer dues taules.

S’ha parlat i debatut entre altres temes

De l’actual situació de la Covid-19 davant d’aquestes festes de nadal que estan a escassos dies, així com, la falta de responsabilitat de les persones en els actes socials.

També s’ha comentat que la vacunació ha de ser obligatòria i les persones no vacunades que treballen en les administracions públiques han de ser suspeses de sou i de feina. Les persones no vacunades que treballen en les empreses privades hauria d’ocórrer el mateix.

Un altre dels temes ha sigut que per a poder fer un país tots fem falta: persones amb respecte cap als altres. No sobra ningú. Però NO feixisme, no franquisme, …

Posteriorment, hem estat en la presentació del llibre de les germanes Dolors i Montse Bassa Coll: “CARREGADES DE RAONS” en la Casa de la Cultura d’Ondara, Plaça Major, 10, 03760 Ondara.

La presentació ha estat a càrrec de Reis Juan, periodista amb un ampli currículum.

Per motius d’agenda solament ha vingut la Dolors Bassa, ja que la Montse Bassa, a la vesprada participava en la manifesta en defensa de la llengua catalana a Barcelona.

Com a sinopsi del llibre “CARREGADES DE RAONS” es pot dir:

«El vidre continua sent un autèntic mur emocional. Res de tocar, res d’abraçar… cap relació epidèrmica.» Dolors Bassa

«Tornaríem a fer petons a un vidre brut, però a la Dolors li arribaven al cor, i aquest gest, juntament amb el de les nostres mans a banda i banda d’aquell vidre, li donava forces.» Montse Bassa

«Aquest llibre és el relat de les vivències, experiències i sentiments de les persones que ens enfrontem amb situacions vitals extremes, que mai no havíem imaginat que viuríem ni pensàvem que seríem capaces de suportar.» Carme Forcadell

El Tribunal Suprem ha imposat a Dolors Bassa una de les condemnes més elevades per l’organització del referèndum de l’1-O. La seua vida ha estat capgirada. Però aquest sotrac emocional diari, allunyada de la gent que estima i que se l’estima, ha enfortit els lligams amb la seua germana Montse, que ha fet un pas endavant a la primera línia de l’acció política. Perquè també els familiars dels presos pateixen en primera persona el pes de la injustícia.

En aquesta obra escrita a quatre mans, la Dolors i la Montse se sinceren per parlar-nos de la seua experiència, dels seus sentiments, de tot allò que han viscut des d’octubre del 2017: les converses a Brussel·les, la presó preventiva, el judici, la sentència i l’actual reclusió al centre penitenciari Puig de les Basses. Cadascuna des d’un costat del vidre ens ofereixen dues visions complementàries sense defugir ni la política ni les reflexions més personals. La fermesa d’unes dones compromeses i inspiradores.

També ha contat, unes vivències que han fet posar la pell … hi cal passar per aquesta situació per poder explicar-ho.

No es pot admetre la venjança, l’odi, la repressió, … dels diferents estaments de Castella (polítics, forces d’ocupació, justícia, … ) contra els Països Catalans.

Finalment ha contestat a preguntes que han fet algunes persones presents en l’acte.

Ondara, País Valencià, Països Catalans, 18 de desembre de 2021.

