Acte 116 (2021 12 12) XXI Premis Ocell 2021 a Ondara

Diverses persones d’Esmorzar de la Terra, Espai de debat, hem estat en la cel·lebració dels XXI Premis Ocell d’Ondara, que a contat amb l’actuació de “Teen Jazz Ensemble”, seguint el protocol de prevenció del Covid-19.

A l’Auditori del carrer Sant Jaume, 14, 03760 – Ondara, ha tingut lloc la gala dels XXI Premis Ocell 2021, presentat per Mª José Pedro Ribes.

Els Premis Ocell estan organitzats per l’Associació Cultural Ocell d’Ondara, la qual lliura els guardons destinats a reconèixer la labor destacada de diferents personalitats tant en l’àmbit local com comarcal.

En l’àmbit comarcal , la guardonada ha sigut: Irene Ballerter Buigues (Pedreguer 1979 gener 03), doctora en Història de l’Art per la Universitat de València, màster universitària en la Recerca Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania per la Universitat Jaume I de Castelló, entre altres estudis. També gestora cultural valenciana, especialista en estudis feministes en art i gènere i activista social. La seua investigació centrada al voltant de la visibilització de les dones.

En l’àmbit local , el guardonat ha sigut: Llorenç Giner Pujol (Ondara 1975), productor musical conegut per Mark Dasousa, músic, productor musical, fundador i responsable d’Atomic Studio, per on han passat més d’un centenar d’artistes. Guanyador del Premi Trayler a millor productor i arranjador musical en la gala Premis Enderrok 2019. També considerat l’artífex de l’escena alternativa del País Valencià.

A continuació, va tindre lloc el concert del grup musical Teen Jazz Ensemble. Grup de Jazz format per joves músic, xiques i xics de 14 a 16 anys. Es pot dir excel·lent actuació i tenim la seguretat que prompte es parlara molt d’aquest grup, que té un any de vida aproximadament.

Després de l’acte s’ha estat sopant al restaurant Tasta’m de la plaça del País Valencià, 12, 03760 – Ondara.

S’ha parlat i debatut entre altres temes:

De la molt bona actuació del grup musical “Teen Jazz Ensemble”.

De la necessitat del tren Alacant – València, paral·lel a l’Autopista AP-7.

De la situació del Valencià.

Ondara, País Valencià, Països Catalans, 12 de desembre de 2021.

Esmorzar de la Terra

espaidedebat.esmorzardelaterra@gmail.com

A twitter @EsmorzarD