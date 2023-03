MxI en marxa. Conferència Nacional de l’independentisme civil unilateral. Pacte Procés Segona Fase.

Xarxa VilaWeb

Elisenda Paluzie: “Els partits eviten de posar la independència al centre i cada vegada és més exagerat”

Salvador Molins

12.03.2023 | 04:08

Ens cal connexió i xarxa entre els que érem a mobilització, i entre tots els demés.

Demà començaran camínar les conclusions i el Pacte.

Salvador Molins

12.03.2023 | 04:05

Avui he participat a la Conferència Nacional de l’independentisme civil unilateral. Gràcies per a tots els que l’heu fet possible.

Salvador Molins

12.03.2023 | 04:03

Sí a les Llistes Cíviques i a la Llista Cívica única, encara que costi i encara que la victòria sigui paulativa. Cal perssistir i començar esdevenir independent.

Jaume Bonet

12.03.2023 | 00:03

Facem memòria

Mantinguem la il·lusió, els ànims i el combat. (“Qui ha sentit la llibertat té més forces per viure”).

MANTINGUEM LA IL·LUSIÓ, ELS ÀNIMS I EL COMBAT.

La gesta del primer d’octubre del 2017 la feu la gent, no els polítics. No deixem que la malaptesa d’alguns trenqui l’empoderament del poble.

Facem memòria: … — Jaume Bonet Moll (@jaumemoll) July 17, 2021

Jaume Bonet

12.03.2023 | 00:02

Calen llistes cíviques ja a les municipals, com a mínim a Barcelona i a les ciutats grans … son molts els independentistes que ja no es fiaran mai més ni d’ERC ni de Junts ni de les CUP.

PS:

