Contra la llei espanyola de segrests i repressió!

Avui he escrit un comentari per la llibertat de Dani Gallardo que crec que encaixa perfectament ací i per això l’enganxo:

“Sap greu el que li fan a Dani Gallardo, no tenim encara una amnistia correcta, una amnistia per a tothom qui ha participat directa o indirectament en la defensa dels drets del Poble Català i en el cas de Dani Gallardo en la defensa pacífica de la seva amiga. O el cas del Hassel que defensava un company.

Aquesta Amnistia ha de ser per a tots els implicats en el Procés de la Recuperació de la Independència de Catalunya, sense cap exclusió artificial i falsa com el fake terrorisme que s’han inventat la judicatura i els polítics espanyols. I una Amnistia ha de ser permanent, sense trampes ni involucions.

El que de veritat pretenen els poders espanyols, l’estat ocupant de Catalunya, és fer una llei de segrestos i coaccions per amenaçar a qui a ells els plagui, per la unitat d’Espanya i per donar satisfacció als seus odis i fòbies contra qui no s’agenolla davant d’ells i se sotmet a Espanya.

Junts no pot votar a favor d’una llei com la dels desordres agreujats, no pot votar a favor d’una llei que parli d’exclusions de fake terrorismes, tampoc hauria de votar a favor d’una llei mordassa o qualsevulla llei que pretengui els efectes de sotmetre els catalans.

La Independència de Catalunya és un dret humà i internacional, mai serà cap delicte.

Llibertat per a Dani Gallardo !!!

Reafirmem el Mandat del Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya, vinculant, del Primer d’Octubre de 2017 i disposem-nos completar la DUI catalana del 27 d’octubre del mateix any.

Visquem la Llengua Catalana, visquem la Nació sencera, i visquem la ï, no en baixem, no les abandonem, totes tres són indestriables!

Preparem la Llista Cívica Unitària per a completar la DUI i implementar la incipient República Catalana Independent. Estiguem al cas de la ILP pels mateixos objectius.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BIC. Cos Territorial del Berguedà, per la Llista Cívica, per la ILP i per la DUI.

PS1:

Un nou pres polític: comuniquen a Dani Gallardo que haurà d’entrar a la presó aquesta setmana

https://www.vilaweb.cat/noticies/un-nou-pres-politic-dani-gallardo-anuncia-que-entrara-a-preso-aquesta-setmana/

PS2:

El Consell d’Europa atrapa el PSOE per les trampes amb l’amnistia. I ara què?

https://www.vilaweb.cat/noticies/el-consell-deuropa-atrapa-al-psoe-per-les-trampes-amb-lamnistia-i-ara-que/