Ataquem de nou el Cim i complim la DUI

Tornem-hi, ataquem el Cim!

(Forcadell diu que caldria fer una nova DUI perquè la de fa sis anys no es va implantar https://www.vilaweb.cat/noticies/forcadell-revalidar-dui-base-altra/ )

Ataquem el Cim, i la Llista Cívica al davant de tots:

Forcadell diu que caldria fer una nova DUI perquè la de fa sis anys no es va implementar

Salvador Molins

28.10.2023 | 04:27

No es preocupi, Sra. Forcadell per la Sílvia Orriols, preocupis per vostè mateixa i per ER, el partit que, primer de tots, ha traït i dividit l’independentisme Pobre 52% !

—

El dia de l’Amnistia sortim als carrers i ataquem el Cim!

—

Hem de tornar repetir l’embat, millor completar la DUI, preparar-nos, tirar pel dret, dir “Prou” i arribar fins al final, fins cap de munt del cim.

—

Quan uns alpinistes ataquen una muntanya i per qüestions adverses queden a 300 metres del cim, han de tornar a intentar-ho així que hagin recuperat les forces. Res no ens impedeix tornar intentar-ho.

Que com ho farem?

Doncs ho farem de la mateixa manera que ho vam fer el Primer d’Octubre de 2017, i l’endemà desplegarem les lleis de 6 i el 7 de setembre de 2017, … I procurarem no quedar-nos a mig camí.

Ataquen de nou el Cim i arribem fins el final!

—

Ànims, Sra. Forcadell, … Som-hi !

Tots junts altra vegada.

La Llista Cívica primer.

Salvador Molins

28.10.2023 | 04:15

Reafirmem constantment el Primer d’Octubre de 2017 i completem la DUI catalana, votada i guanyada al Parlament Català per majoria absoluta de diputats, dos més dels 68 necessaris.

Mentre els suposats partits independentistes s’entretenguinn, això sí sense pressa, no fos que es fessin mal, pobrets! s’entretenguinn en

recompondre la unitat estratègica necessaria, el Poble de Catalunya hem de preparar la Llista Cívica per a la Independència.

No es preocupi, Sra. Forcadell pèr la Sílvia Orriols, preocupis per vostè mateixa i per ER, el partit que, primer de tots, ha traït i divigit l’independentisme Pobre 52% !

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC.

PS:

Així doncs, anem per feina :

https://www.dailymotion.com/video/x8og8zo

(via @vilaweb)

Miquel Torrents

28.10.2023 | 00:41

Carme de tot cor retirat

Oscar Bernades

27.10.2023 | 23:36

Resulta que anàvem amb una sabata i una espardenya, i nosaltres sense saber-ho…ho sigui que el que proposes és anar fent DIU’s fins obtenir el resultat desitjat…em recorda aquella reflexió, crec d’Einsten que deia “si sempre fas el mateix, sempre obtindràs el mateix resultat”…i això també val pel “ho tornarem a fer” d’en Cuixart…

Àngels Folch

27.10.2023 | 23:08

Per cert, el darrer paràgraf sembla un acudit de mal gust! Haurem de revisar molt seriosament què entenem per populisme….

Àngels Folch

27.10.2023 | 22:49

Esperpèntic! El senyor Sanahuja, com sempre, ho ha brodat. Es pot rebatre tot el que diu de dalt a baix, però pels anys que havíem treballat colze a colze creant l’Assemblea Nacional Catalana no m’hi abonaré, però les declaracions em fan caure la cara de vergonya, són d’un simplisme polític que fa feredat.

1. Alguns sabíem perfectament què ens hi jugàvem i els riscos que corríem, i estàvem disposats a fer-ho.

2. Molts vam ser enganyats per l’estat major, que ni va fer d’estat ni mereix l’adjectiu de major.

3. El 1r d’octubre vam votar i vam guanyar. Aquí no cal repetir res.

4. El que cal és que uns quants s’apartin discretament i deixin que els altres fem efectiu aquell mandat, i que una part estigui disposada a defensar la la posició fins que s’hagi consolidat.

Carlos Heredia

27.10.2023 | 22:37

I Forcadell a mes diu que està preocupada per l’aparició d’altres partits independentistes que segons ella no diuen la veritat.

Sense comentaris

José Gascón

27.10.2023 | 22:19

Un líder…polític…que està a la presó, si vol sortir, no pot continuar liderant, perquè està com mínim coaccionat; si ha sortit però té por de tornar a entrar, tampoc pot liderar perque està sotmès a extorsió. Crec que aquestes qüestions humanes expliquen la deriva de Forcadell, per això hauria d’apartar-se (ja va fer un treball meritori fins va poder), també del debat, i donar pas altres que puguin entomar un compromís molt exigent. I sembla que està clar que per fer efectiva la DUI caldrà molts compromesos. El que diu 20:19 sembla encertat.

Judith Boadas

27.10.2023 | 21:53

Tots aquests i aquestes haurien de tenir la bústia plena de cartes amb els comentaris, com quan estaven a la presó i van estar tant agraïts de rebre l’escalf que se’ls hi manifestava.

david graupere

27.10.2023 | 21:09

Em dol veure tota una líder feta una ombra. Una desconeguda. No la reconec.

Daniel Llorca

27.10.2023 | 20:57

Sincerament, abans de dinar tants consells ho millor que podria fer és una mica d’autocrítica cap el seu partit.

Josep Soler

27.10.2023 | 20:47

La foto parla sola.

Pobre, com es veu que les males companyies poden fer molt mal.

I cal dir i reconèixer que en un temps va ser un actiu extraordinari.

Jesús Albiol

27.10.2023 | 20:19

La DUI és de les poques coses que no cal tocar per a res més que no sigui fer-la efectiva. Mentre, és un factor important de possibilisme polític que es pot alçar en qualsevol moment per part del Parlament.

I això l’Estat ho sap i, en el fons, ho tem.

Mª Encarna Oliveras

27.10.2023 | 20:04

Quina llàstima que em fa aquesta senyora. Va vendra els seus ideals per sortir de la presó. Bé, de fet tot ERC.

ERC ara mateix és el PSC , crec que s’han fusionat.

Toni Cortadellas

27.10.2023 | 19:20

Aquesta senyora molt respectada en altres temps , ara té el cervell corcat . Es el que passa quan militas en una secta .

josep soler

27.10.2023 | 19:08

Diu: “que ha reconegut que la DUI no va servir per a fer efectiva la República Catalana” i diu que per això ens cal fer-ne una altra DUI…

Els que no van servir per res són ells, especialment els d’ERC, i per tant, el que ens cal ara és aixecar la suspensió de la DUI sense botiflers incompetents.

Forcadell avui representa a el partit que més ha fet contra la independència i la millor paraula per expresar el que ha fet ells és: traïció.

Per què VilaWeb avui fa una entrevista amb l’opinió d’una persona que ha traït el seu seu poble?

I com és que VilaWeb publica avui l’opinió d’una persona d’ERC, que recomana renunciar al Primer d’Octubre, just el dia que el MHP Puigdemont expresa just el contrari?

És pot comparar la integritat i honorabilitat de les persones de les dues opinions?

Algú es pot imaginar que un mitjà espanyol: cada vegada que algu diu algo en contra de la independència, es preocupin de buscar algu que en parli a favor, en motiu d’escoltar opinions contrastades?

No ens ho imaginem, doncs per què VilaWeb participa de les estratègies de desinformació del Règim i ho fa gratis?

O sí que cobra ?

Jordi Sanahuja

27.10.2023 | 18:35

Diu tantes bajanades concentrades que es fa difícil saber per on començar. El resum seria que es tracta d’una persona molt tocada psicològicament, sense cap capacitat de discerniment i amb una buidor argumental esfereïdora. De totes maneres provem-ho:

– “revalidar la DUI perquè sigui la base per fer-ne un altre que es pugui implantar”: les condicions per implementar-se hi eren i ja no hi son. De què estas parlant?

– “la DUI no ha tingut cap reconeixement internacional” : un any i mig el Raül Romeva sonat voltes pel món sense buscar el reconeixement? De què anaveu els de ERC?

– “no es va sentir enganyada. I que, personalment, estava segura que es podria tirar endavant o que almenys es podrien fer algunes coses” Quines idees força “podríem fer algunes coses” . Pot ser com Puigdemont no? O com Junqueras i tu mateixa?

– “No pensàvem que pràcticament l’endemà tindríem el 155. No pensàvem que l’estat utilitzaria la violència.” : Això ja no es creïble

– “ l’encert més important va ser anar plegats” : encara no ha tret la conclusió de que Junqueras estava fent el llit a JxC i a Puigdemont des feia anys, o com a mínim -pels menys espabilats- durant el darrer any?

– “També diu que subestimar el poder de l’estat espanyol i sobreestimar el de la UE va ser un error.” : quina subestimació? Si no els veu posar a prova a cap dels dos!!. El 1O Europa els hi va parar els peus. Ja sabíeu que Espanya tenia límits.

Bé, ja n’hi ha prou. No hi ha per on agafar-ho. Pensar que encara està a ERC tant contenta fem pinya amb el traidor Junqueras. Tot plegat digne d’un estudi psicològic en profunditat.

Albert Ventura

27.10.2023 | 17:57

No ens va reconeixer ningu. Ni Hamas.

PEPE PEDREGAL

27.10.2023 | 17:52

Sra. Forcadell, estic d’acord que s’ha de dir la veritat, vostès no la van dir mai, i el govern continua en aquesta línia de falsedats i mediocritat en tots els sentits. Si encara té alguna influència a Jnque ras, el millor seria que l’inviti a la seva dimissió com més aviat millor, el desgast d’aquest “governet” està portant Catalunya a unes conseqüències nefastes.

Anna Maria Porta

27.10.2023 | 17:24

La veu del seu amo , el frare ploramiques.

Qui t’ha vist i qui et veu.

Sou traïdors i penosos. Tu Carme també. Estàs caducada.

Bon dia i bona hora.☮️

Berta Carulla

27.10.2023 | 16:58

Kings CollONS

Jordi Brugarolas

27.10.2023 | 16:52

Els líders independentistes poden tornar-ho a fer, hi ha majoria independentista al Parlament encara. Fer-ho bé o fer-ho millor no ha de ser un fre, perque malgrat tenir la legitimitat, no tenim el poder necessari per respondre a la repressió espanyola, per tant que els polítics siguin valents i conseqüents i aixequin la suspensió de la DUI, la publiquin al DOGC i baixin la bandera espanyola, i tot seguit surtin disparats cap a Bèlgica o Suïssa i no es lliurin a les autoritats espanyoles. És més important tornar-ho a fer que fer-ho bé, doncs amb aquesta excusa s’acaba no fent mai més res.

Rosa Guallar

27.10.2023 | 16:16

De debò? Doncs cap problema, “la implantem” ara, quan calgui, quan es pugui, i llestos! Perquè el Referèndum el vem fer i el vem guanyar. Així és la unilateralitat senyora Forcadell.

Miquel Furio Sendra Furió

27.10.2023 | 16:07

Vau dir que no vam tenir cap reconeixement internacional perquè no el vam demanar a cap país… en que quedem?

Xavier Gràcia

27.10.2023 | 15:52

Malgrat les volenteroses i vivificadores anàlisis del Vicent Partal, en aquest punt concret Forcadell té raó. La DUI tot just es va llegir. No es va publicar ni encara menys implementar. Així era impossible que cap estat la reconegués. Espero que no hagi de passar massa temps fins que ho tornem a fer, i ho fem millor.

Jaume Bonet

27.10.2023 | 15:22

Si no duen la Dui endavant ara que hi ha majoria independentista en el Parlament quan la hi duran???? Quan el PSOE hi tengui majoria????

Carlos Heredia

27.10.2023 | 14:54

La Forcadell actual no pot pretendre tenir la mateixa influència que tenia al 2017. Ha parit una posterior abducció (pressó, més l’estratègia de renúncia de ER) per tant el millor que podria fer és retirar-se. No és vàlida

Carlos Heredia

27.10.2023 | 14:50

Les declaracions de Forcadell són una manera sibilina per fomentar en el subconscient de la gent la idea de que lo fet el 2017 ja no serveix. Remata la renúncia a l’1 O.

Josep Castellsagué

27.10.2023 | 14:50

Ai Carmeta!

No es va consumar el matrimoni?

Dona, amb vuit segons! … Ni que la resta de països fossin conills.

I amb tant ciris, i floretes, i ni un paper a terra, ni una arruga als llençols, tal com volíeu… doncs… era força difícil.

Joan Cuscó

27.10.2023 | 14:07

Gràcies per fer- nos memòria, Jaume Riu.

Jaume Riu

27.10.2023 | 13:46

EL GOVERN D’ESPANYA CONTRA EL PARLAMENT DE CATALUNYA

Per l‘acord del Consell de Ministres del dia 21 d’octubre de 2017 es requeria al president de la Generalitat de Catalunya que “…proceda al cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y a la cesación de sus actuaciones gravemente contrarias al interés general y se propone al Senado para su aprobación las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y para la protección del mencionado interés general“.

AVUI FA SIS ANYS

Tal dia com avui, el divendres 27 d’octubre de 2017, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, va llegir el text de la declaració d’independència que els diputats de Junts pel Sí i la CUP havien signat després de la suspensió de la declaració efectuada en el ple del dia 10 d’octubre.

Malgrat el requeriment del Consell de Ministres, a les 15.27 del divendres 27

d’octubre de 2017, el Parlament de Catalunya va aixecar la suspensió de la declaració

d’independència per setanta vots a favor, deu vots en contra i dos vots en blanc i va

proclamar la República Catalana en la votació de la primera proposta de resolució

conjunta presentada per totes dues formacions.

El mateix divendres 27 d’octubre de 2017 el president del govern espanyol

Mariano Rajoy va fer una declaració institucional de 10 minuts, televisada però sense

admetre preguntes dels periodistes, en la que anunciava l’aplicació de l’article 155 de la

Constitució per dissoldre el Parlament i destituir al President de la Generalitat, al

Vicepresident, i a tots els consellers del govern català.

Va anunciar per sorpresa unes eleccions autonòmiques a Catalunya avançades al 21 de desembre.

Va declarar l’extinció de les oficines del president i del vicepresident, del Consell

de la Transició Nacional, del DIPLOCAT, i va cessar els delegats de Brussel.les i Madrid i totes les delegacions a l’estranger, però -per sorpresa- excepte la delegació de Brussel.les.

També va anunciar l’acord de cessar el secretari de l’Interior, i del director general

dels Mossos d’Esquadra. A més, el Consell de Ministres espanyol havia aprovat presentar un incident d’execució de sentència davant del Tribunal Constitucional contra les resolucions aprovades al Parlament de Catalunya, on s’havia votat i proclamat la República Catalana.

Marcel Barbosa

27.10.2023 | 13:25

Fixeu-vos aquests d´esquerra(ja!), cada dia traient pit de lo sobiranistes que són: El català!, El dèficit fiscal …i per rematar-ho la DUI. 6 anys muts i foten fora del govern qui no combrega i ara amb la soga al coll fent… el ridícul.

Enric Emo

27.10.2023 | 13:25

Sra Forcadell, si us plau, a voste que tants serveis ha fet, li demano inteligencia i coneixement perque em sap greu que es desacrediti. Esclar que no ho va hacer reconeixement internacional perque per reconeixer es imprescindible que existeixi un estat que controlo el territori. Vostes es van rendir inmediatamente sense lluitar. No declaren cap entotatcque es pogues reconeixer! El pecar es seu perque el poble va derrotar la força bruta de l’estat el 17 d’Octubre i estava esperant les seves indicacions per continuar lluitant. Vostra son responsables dels desencisats actuals.

Asun Tejero

27.10.2023 | 13:16

S’ha de dir la veritat, no podem enganyar la gent.

I ho diu amb tota tranquilitat i sense consciència del mal que han fet!!

Carmeta, cap a caseta!! El respecte que et teníem el vares perdre el 2017 i amb tot el ridícul i falta de dignitat que heu demostrat a partir de llavors.

Jordi Torruella

27.10.2023 | 13:15

Ens pren per idiotes… Doncs que implementi la DUI del 2017!

Josep Espinosa

27.10.2023 | 12:53

Ara te n’adones ?

MODEST BELLES

27.10.2023 | 12:52

“Forcadell diu que caldria fer una nova DUI perquè la de fa sis anys no es va implementar” Doncs potser el que cal és implementar la del 2017, no? El reconeixement o no internacional ve donat quan un nou estat fa efectiva la declaració d’independència. Si no es fa efectiva, com esperem que ens reconeguin? A més fer-ne una de nova, equival a dir que la vàrem fer no té prou legitimitat?

Joan Garrigó

27.10.2023 | 12:50

El seu partit,ha renunciat al 1er O, a la uniteralitat, ha afirmat seguir la Constitució i aprobar tot el que el PSOE els hi possa a la taula de la sumissió a canvi de uns indults parcial i revisables,a quí vol tornar a enganyar?

O ja fan campanya electoral preveient que anirem a noves eleccions i no pas grácies a ells?

Albert Bielsa

27.10.2023 | 12:49

Dona, amb 8 segons de vigència, tampoc vàrem donar cap possibilitat al reconeixement internacional, crec jo.

Normalment, els reconeixements triguen dies, mesos i a vegades anys.

Anna Maria Porta

27.10.2023 | 12:38

No sé que em queda per veure abans no la dinyi. Carme amb tot el meu respecte estaria bé que tu i tots els que vàreu passar per la presó ,ens faríeu un un gran favor que desdiu mutis. A caseta i callats. No veieu que sou els responsables de l’hipoteca que estem patin a Catalunya? Haig de dir que vares ser una persona apreciada. Que vaig plorar per la vostra mala sort. Ara, però, és tot altra cosa. Em repugneu. Feu nosa.

Ens feu mal.

Bon dia i bona hora.☮️

Sandra Gómez

27.10.2023 | 12:37

Pobreta, quina peneta…

Lluis Molist

27.10.2023 | 12:30

ha perdut tote la credibilitat……….i ho sento. La por fa fer aixo.

Joan Cuscó

27.10.2023 | 12:27

Ostres Carme!

El 155 i l’ estat profund t’ han fet molt de mal.

Senpre havia cregut amb tú.

Ets conscient del que has dit?

Carles Serra

27.10.2023 | 12:14

Carmeta, dius que no es pot enganxar a la gent? ja em diràs que has fet tu i la secta d’ER, ja que dir els vostre guia espiritual, el Judes de mossèn Junqueres.

Apa, a fer la mà

Meritxell Borràs

27.10.2023 | 12:12

No hi va haver reconeixement internacional per què es van fer enrere a l’últim moment

enric llopis

27.10.2023 | 12:09

Quin cinisme