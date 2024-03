Mandat 1-O: Edificar la República Catalana Independent

Els terroristes Ñ a Castelló

Això sí que és terrorisme, violència extrema contra les persones. Les policies i la judicatura espanyola en ple en són còmplices.

Només tenim un camí de llibertat, justícia i respecte, la Independència de la Nació sencera, el GOI de la Llengua Catalana, els Països Catalans.

El Procés de Recuperació de la Independència de la Catalunya sencera no és terrorisme, no és violenta contra ningú. El MHP 131 de Catalunya, Carles Puigdemont no és cap terrorista sinó un polític català honorable i respectuós amb les persones. El Tsunami i tots els implicats no són ni terrorisme, ni terroristes.

Terroristes són aquells que, per tal d’embrutar Catalunya i els catalans, van deixar armes llargues visibles dins un cotxe de la policia espanyola, el dia 20 de setembre davant la Conselleria d’Economia de la Generalitat de Catalunya, enmig dels manifestants que protestaven per la ocupació de la Conselleria d’Economia i les inspeccions violentadores fetes per part de les policies espanyoles.

Aquest acte, deixar armes visibles, fou una estratègia de terrorisme d’estat, cercaven excuses per poder-nos acusar per terrorisme, després de sis anys la falsa acusació se l’han inventada, se l’han tret de la màniga, com si fos un conill i ells fossin els mags. La judicatura espanyola són uns criminals indesitjables.

Només tenim un camí vàlid per assolir la veritable justícia, trencar políticament amb Espanya i independitzar-nos.

L’odi i la violència d’Espanya contra la catalanitat ens aconsella el divorci urgent.

