Fa poc es va celebrar el debat de política general al Parlament de Catalunya. La noticia principal va ser que el president Aragonès va demanar a l’estat espanyol un referèndum acordat. I què havien estat fent fins ara a la taula de diàleg? Encara no l’havien demanat després de tant de temps? Sabent que mai hi haurà un referèndum acordat amb l’estat, quina és la seva estratègia? És un pas acordat prèviament, i en secret, amb el govern d’Espanya per guanyar temps i acabar d’adormir el Procés d’una vegada per totes? Quan de temps demanarà ara Aragonès als partits independentistes per intentar convèncer a l’estat espanyol d’aquest referèndum acordat? Si es fa la demanda amb el recolzament ferm de JuntsxCat, dirà ERC que el fracàs de la negociació haurà estat culpa per igual de tots dos socis de govern? Si ERC es queda sol demanant un referèndum acordat, dirà que el fracàs és culpa de JuntsxCat i la CUP per no haver-ho recolzat? És tot només una estratègia per guanyar temps, mantenir-se en el poder i no perdre rèdit electoral? Masses preguntes sense resposta. Només hi ha una cosa certa, ERC té tan clar com tothom que no hi haurà mai un referèndum acordat amb l’estat espanyol.