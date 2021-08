Les lloances ens agraden a tots, però diu la sapiència popular que les lloances també ens han de preocupar depenent de qui vinguin i que llavors ens hem de preguntar què fem o hem fet malament per justificar aquella lloança que ens ve d’on o de qui ens ve. FA un o dos dies, una entitat tan poc sospitosa de independentisme com propera als dictats de Madrid com és Foment del Treball (o Fomento del Trabajo, no me’n recordo mai!) ha fet una valoració positiva dels primers 100 dies del Govern Aragonès i considera que representa el retorn de “l’estabilitat política i la lleialtat institucional entre el govern de l’Estat i el de la Generalitat”.

El Govern sap de qui li ve la lloança, per tant, s’hauria de preocupar i començar a preguntar-se què ha fet o que està fent de dolent per al país per merèixer les floretes del senyor Sánchez Llibre i, per extensió, dels seus amics españols.

Es preocuparà el senyor Aragonés (i tots els seus Consellers) o se’ls estarrufarà el pèl de satisfacció sentint els afalacs?.

Agustí Vilella i Guasch