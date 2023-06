Dissetè episodi de L’altra ràdio vintage:entrevista a Jordi Estadella (1994), la telefonia mòbil als JJOO Barcelona 92 i un informe de Ràdio Montblanc

El pòdcast L’altra ràdio vintage de Ràdio 4 de RNE , presentat per Cinto Niqui, us ofereix continguts propis de 1980 ençà. Al dissetè episodi podeu escoltar: una entrevista a Jordi Estadella, feta l’any 1994, la telefonia mòbil als JJOO Barcelona 92 i un informe de Ràdio Montblanc de l’any 1989.

El 28 d’abril de 2011 es va inaugurar a Barcelona l’exposició “Hasta aquí puedo leer” dedicada a la vida i obra audiovisual de Jordi Estadella, organitzada pel Col·legi de Periodistes de Catalunya. Estadella havia mort un any abans, el 30 d’abril de 2010 a conseqüència d’un càncer de fetge. Va començar a Ràdio Joventut, on va coincidir i fer programes amb Josep Maria Bachs i José María Pallardó. En allà va crear el personatge de Tito B. Diagonal. A la televisió va presentar a TVE programes molt seguits, com “No te rías que es peor”, el concurs “Un, dos, tres… responda otra vez” o “El semáforo”. Recuperem l’entrevista que li vam fer el 22 d’octubre de 1994, quan presentava a Ràdio 4 el programa “L’autobús”. Escolta-ho al minut 1’34 del pòdcast a https://www.rtve.es/a/6872642

Els Jocs Olímpics van transformar l’urbanisme d’una part de Barcelona, van portar noves infraestructures esportives i també van servir per posar al dia les telecomunicacions de la ciutat. El dia 25 de maig de 1992 a L’altra ràdio vam poder escoltar l’exposició que havia fet Domingo Ruiz, cap dels projectes ràdio de l’àrea de Telecomunicacions del Comitè Olímpic Organitzador Barcelona 92, dins del cicle de conferències organitzades pel Centre d’Iniciatives i Experimentació per a Joves de la Fundació la Caixa. Explicava quina tecnologia de telefonia mòbil es faria servir als Jocs Olímpics de Barcelona. Escolta-ho al minut 13’08 del pòdcast a https://www.rtve.es/a/6872642

Les Emissores Municipals de Catalunya van celebrar el seu desè aniversari amb un festival que es va fer el dissabte 30 de setembre de 1989, a la plaça de braus Monumental de Barcelona. Hi van participar el grup americà The B-52’s, Mas Madera, Ramoncín, Huapachá Combo, etc. Des d’aquell any a L’altra ràdio informem de l’activitat de les EMUC. El desembre de 1989 vam poder escoltar l’informe fet per al programa per Ràdio Montblanc de la Conca de Barberà, que tot just havia fet set anys. Escolta-ho al minut 21’26 del pòdcast a https://www.rtve.es/a/6872642

Els episodis anteriors es poden escoltar a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage

La sintonia de L’altra ràdio vintage és una composició original d’Alma de Boquerón.