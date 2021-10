L’Institut d’Estudis Comarcals del Camp de Túria va editar el 2010 aquest llibre sobre toponímia, tòpics, versets, cançonetes i poemes, dites i gentilicis entre més manies dels pobles del Camp de Túria.

“Jo sí que he corregut pobles,

he estat en Benissanó,

Benaguasil i la Pobla,

i ara estic a la presó…”

(José Durán ens va recuperar la lletra de com es cantava al Camp de Túria a la primera meitat del segle passat la “Malaguenya de Barxeta”)

Els Pobles Edetans parlen els uns dels altres (des d’ací podeu adquirir-lo) és un treball que vaig escriure junt a Neus Domínguez i il·lustrat per Josep Fornieles. És va presentar el 25 de març d’eixe any al Casal Jaume I de Llíria i ací teniu íntegre el vídeo d’aquell acte com a testimoni que, malgrat els anys, no ha perdut gens d’interés i continua ben viu.

I també vos el deixem en format podcast, episodi tercer on el web lliriaplantesipatrimoni.info juntament amb Benaguasil històries mil complementem el nostre projecte divulgatiu del Camp de Túria, de les terres edetanes, amb l’objectiu d’una periodicitat, com a mínim, mensual.

+ Els Pobles Edetans parlen els uns dels altres

+ mesvilaweb.cat/vicentgalduf