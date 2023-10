Fotografia: Andrea Piacquadio (Pexels).

Ací teniu els brins d’aquestes darreres setmanes, amics.

Sense por de perdre

Ep!

⛔️ Camisa a quadres ✅ Camisa DE quadres

⛔️ Jersei a ratlles ✅ Jersei DE ratlles

⛔️ Olor a espígol ✅ Olor D’espígol

⛔️ Pudor a cremat ✅ Pudor DE cremat

⛔️ Màquina a vapor ✅ Màquina DE vapor

⛔️ Por a perdre ✅ Por DE perdre

⛔️ Vindrà pel matí ✅ Vindrà AL matí — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 5, 2023



Badallaires i trinxeraires

-AIRE, un sufix molt nostre:

—BADALLAIRE

—BARRINAIRE

—BOLETAIRE

—BRAMAIRE

—CAGAIRE

—CARAMELLAIRE

—CARRONYAIRE

—LLENYATAIRE

—LLEPAIRE

—MERDISSAIRE

—OLIAIRE

—PLORAIRE

—RAPINYAIRE

—RENEGAIRE

—REPLICAIRE

—ROBAVELLAIRE

—RONCAIRE

—RONDALLAIRE

—SOMICAIRE

—TORRONAIRE

—TRINXERAIRE — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 6, 2023



No pixem fora de test

Espifiar-la:

—T’HI HAS BEN LLUÏT

—CAGADA, PASTORET

—VESSAR-LA DE MIG A MIG

—FER UN PAPER D’ESTRASSA

—FICAR-SE DE PEUS A LA GALLEDA

—PIXAR FORA DE TEST

—L’HEM PARIDA… En sabeu més? — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 3, 2023



Prou de marginar el “prou”!

—No té el nombre de vots suficients ▶️ No té PROU vots

—Tens benzina suficient? ▶️ Tens PROU benzina?

—No t’hi esforces suficientment ▶️ No t’hi esforces PROU

—Disculpar-se no és suficient ▶️ NO N’HI HA PROU DE disculpar-se

—Mirant bé és suficient ▶️ N’HI HA PROU de mirar bé — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 10, 2023



Agulletes que no cusen

Agulletes?

—L’endemà de la caminada ESTAVA BEN ADOLORIT

—Ahir vaig córrer quinze quilòmetres i ESTIC BALDAT

—No pot venir, que ESTÀ CRUIXIT

—Encara ESTIC CAPOLAT de l’excursió d’abans-d’ahir

—Vaig estar un parell de dies ESBRAONAT

—Quin CRUIXIMENT, noi!

—Tinc FIBLADES a les cames — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 17, 2023



La llengua ja no fa servei?

Ara digueu: En quin moment les coses van començar a "ser útils" i van deixar de FER SERVEI? — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 11, 2023



Les parets també ploren

El verb PLORAR té uns significats que no hi ha en el DIEC: ‘Deixar anar de gota en gota’

—Les roques PLOREN

—Aquest càntir PLORA ‘Destil·lar saba’

—Els ceps PLORAVEN ‘Fer una mala impressió’

—La roba li PLORA al damunt ‘Ploure suaument’

—Els núvols PLORAVEN — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 2, 2023



Revelem-ho sense desvetllar-nos

Amics, “desvetllar” és si fa no fa sinònim de “despertar”: El cafè M’HA DESVETLLAT No ho confonguem amb:

—ACLARIR un misteri

—DESCOBRIR el secret

—DESTAPAR una informació protegida

—DIVULGAR una notícia amagada

—RESOLDRE l’enigma

—REVELAR una confidència

—DESXIFRAR la incògnita — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 18, 2023



Abrilejar

Molts mots amb el sufix -EJAR són difícils de traduir

—SORDEJAR

—BRUTEJAR

—ROSSEJAR

—LLANEJAR

—ABRILEJAR

—AMOREJAR

—AMPLEJAR

—MASCLEJAR

—LLUNYEJAR

—BUTXAQUEJAR

—QUARANTEJAR

—CINQUANTEJAR

—SEIXANTEJAR… — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 13, 2023



Infixos per a cantussejar

Infixos:

—PARLOTEJAR: parlar per parlar

—MENJUCAR, MENJUSSAR: menjar poc i amb poca gana

—XERROTEJAR: començar a xerrar una criatura

—RENTUSSEJAR: rentar superficialment

—CANTUSSEJAR: cantar a mitja veu

—TALLUSQUEJAR: tallar barroerament — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 4, 2023



Compte amb els CD

Compte, que porten CD:

—L’ESTRANYA que ho hagis acabat (no *Li estranya)

—Això L’ALEGRA? (no *li alegra)

—És clar que EL PREOCUPA (no *li preocupa)

—De debò que EL SORPRÈN? (no *li sorprèn)

—No sé en què EL BENEFICIA (no *li beneficia) — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 12, 2023



A la primeria ho dèiem així

A l’hora de començar:

—DE PRIMER

—A LA PRIMERIA

—DE PRIMERIES

—DE BON COMENÇAMENT

—DE PRIMER MOMENT

—DE BELL PRINCIPI

—PRIMER DE TOT

—PRIMERAMENT

—A L’ENTRANT… — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 16, 2023



Bon vent i barca nova, hispanitat!

Que tingueu bona diada:

—BON VENT

—BON VENT I BARCA NOVA

—BON VENT ET PEGUE AL CUL I EN POPA QUE NO S’ENCALLE (Vinaròs)

—BON VENT I FOC AL CUL (Empordà, Garrotxa)

—BON VENT I ORATGE, I MAR PER CÓRRER (Menorca)

—BON VENT I QUE DURI; BON VENT I QUE NO TORNI (Mallorca) — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 11, 2023



Aprofitem l’avinentesa

Aprofitar l'avinentesa:

—QUI NO BAT AL JULIOL, NO BAT QUAN VOL

—QUAN PASSEN S’HAN D’AGAFAR

—QUI NO FA QUAN POT NO FA QUAN VOL

—QUAN EL CIRI CREMA ÉS QUAN S’HA D’ARREPLEGAR LA CERA

—QUAN L’OLLA BULL, TIRA-HI EL TALL

—QUI NO GUARDA QUAN TÉ NO MENJA QUAN VOL — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 9, 2023



De tant esbatussar-nos ens esbalçarem

Coses que podem dir amb el prefix ES-:

—ESBAJOCAR

—ESBALÇAR-SE

—ESBATANAR

—ESBATUSSAR

—ESBIAIXAR

—ESBLANQUEIR

—ESBOCINAR

—ESBOJARRAR-SE

—ESBOMBAR

—ESBOTIFARRAR (o DESBOTIFARRAR)

—ESCALIVAR

—ESCONILLAR-SE

—ESCORNAR

—ESCRIDASSAR

—ESGARGAMELLAR-SE

—ESPENYAR-SE

—ESTIMBAR-SE Etc. — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 20, 2023



Quin sentit?

Quan una cosa et sembli bé, no diguis "Em sembla bé"; has de dir "Té tot el sentit".

La gent t'admirarà molt més. — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 18, 2023



I si ens esforçàvem a fer-ho bé?

Compte amb el canvi de preposició, amics:

—Confia en mi ▶️ Confia A saber-ho fer

—Ens esforcem en les proves ▶️ Ens esforcem A jugar bé

—Us conformeu amb poca cosa ▶️ Us conformeu A tenir poca cosa

—Per què t’obstines en aquestes coses? ▶️ Per què t’obstines A anar-hi? — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 19, 2023

Si teniu suggeriments, podeu deixar un comentari més avall. Si la tramesa fallés, us suggereixo que me l’envieu a jbadia16@xtec.cat i m’indiqueu si voleu que el publiqui. Si voleu rebre un avís cada vegada que hi hagi novetats al bloc, digueu-m’ho també per correu.