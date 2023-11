Fotografia: Patrice Schoefolt (Pexels)

Ací teniu els brins d’aquestes darreres setmanes, amics.

Perdius marejades

Danses d’estrangers estranys



No “apretem”!

Per què hem d’*apretar si podem —Anar ATAPEÏTS —COLLAR fort un vis, o un govern —ESTRÈNYER els cordons —PRÉMER el gallet —PITJAR una tecla —LLUITAR (o ESFORÇAR-SE, o FER-S’HI) de valent —ARRENCAR A CÓRRER —Comprovar com FA CALDA (o XAFOGOR) Etc.



Anar pitof



Quina ceba tan rabiüda!



Un geni de fotims

Tenir mal geni: —TENIR MALA JEIA —TENIR EL GENI FORT —TENIR GENI D’ARGELAGA —TENIR UN GENI DE FOC —TENIR UN GENI DE FOTIMS —TENIR MALS ARRAMBATGES —TENIR SANG A L’ULL —GENIÜT COM UN BITXO —UNA PÓLVORA —DEL MORRO TORT —DE SANGS CALENTES —UNA MALA VESPA —UN CARRINYA —UN MALGENI Etc



Nou de trinca

Novetats:

—VENIR DE NOU és causar estranyesa

—DE NOU EN NOU vol dir que encara no és gastat per l’ús

—Un objecte NOU DE TRINCA és completament nou

—DE NOU vol dir recentment

—DE BELL NOU (o DE NOU) vol dir una altra vegada

—Si NO HI HA RES DE NOU és que la situació no ha canviat

— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 23, 2023