EL 18 DE DESEMBRE, FESTA GROSSA A BARCELONA

El president d’Òmnium anuncia una mobilització de Somescola transversal, festiva, lúdica i reivindicativa el 18 de desembre a Arc de Triomf

El president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha afirmat que les entitats que conformen la plataforma Somescola s’han conjurat a “seguir actuant de manera determinada per defensar aquest gran consens de país que és l’escola catalana”, i ha anunciat que el proper dissabte 18 de desembre la plataforma organitzarà una “gran mobilització transversal, festiva, lúdica i reivindicativa a Arc de Triomf per defensar el model educatiu”. El president d’Òmnium ho ha dit després de participar, aquest dilluns, de la reunió plenària de la plataforma Somescola que ha aplegat una quarantena d’entitats en defensa de la llengua i el model d’escola catalana, arran de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obliga tots els centres educatius catalans a fer un mínim d’un 25% de classes en castellà. Després de la reunió, Cuixart i altres portaveus de Somescola han defensat el model d’escola catalana, insistint en el gran consens de país que representa. “Tenim un gran consens de país des de fa més de quaranta anys, i disposem també d’un gran suport parlamentari”, ha explicat, i ha assegurat: “Si el model d’escola catalana rep atacs permanents des de fa anys per part del poder judicial és perquè en realitat saben que, el que ataquen, és un model de cohesió social, un model de país, de vertebració d’una societat on el fet migratori és estructural i motiu d’autoestima col·lectiva”.

I en aquesta “construcció permanent d’un sol poble”, ha recordat Cuixart, Somescola “seguirà defensant amb tota la contundència que els infants a Catalunya participin d’un mateix model educatiu on el català és la llengua vehicular”, i que també rep el suport internacional, ha indicat. Per això, a banda de la mobilització a Arc de Triomf del dia 18 de desembre, la plataforma “anirà molt més enllà”. “El model d’escola catalana no només genera un gran consens, sinó que ens mobilitza”, ha deixat clar, i també ha advertit: “No ens dividiran a l’escola per raó de llengua”.

També la portaveu de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, Pilar Gargallo, ha lamentat el “nou intent d’agressió al model d’escola catalana i el seu enfocament pedagògic”, i ha considerat “intolerable la intrusió dels tribunals per regular el model i la política educativa del país”. Així mateix, la vicepresidenta de la Plataforma per la Llengua, Mireia Plana, ha recordat que el model d’escola catalana compta amb més d’un 80% de suport, i ha assegurat que no es pot permetre “aquest lamentable intent d’instrumentalitzar la llengua”. A més, ha assegurat que la sentència “no representa un cas aïllat, sinó que els continus atacs contra la llengua catalana responen a una voluntat de minoritzar”.