ACTE 252 (2023-06-23) TAMBÉ VOL DIR REPROCIAT?

Per Vss./

Diem que hi ha reciprocitat quan dues parts s’intercanvien coses. En els últims temps tenim exemples molt clars que el País Valencià no està rebent el que li correspon.

Un exemple el tenim en el tema comunicatiu; ens preguntem, per que no tenim dret a rebre els senyals de comunicació de les televisions dels països catalans?

Respostes, segurament, en poden dir moltes; però si això no es dona és pel fet que no hi ha llibertat. Si amb recursos privats es van pagar els repetidors per a poder rebre el senyal de televisió i ràdio de TV3, per quin motiu no es rep?

Ens tracten com a esclaus colonitzats, ens maltracten en la nostra pròpia terra.

No solament és en l’assumpte de rebre un senyal televisiu. Salarialment, també som uns maltractats, ací es cobra menys que la mitjana salarial del regne d’Espanya. Ací, es treballen més hores que la mitjana del regne d’Espanya. Ací, en el sector restauració de l’hostaleria, mitja jornada laboral són dotze hores de treball, per un salari de misèria.

Paguem impostos i no ens deixen decidir com hem d’utilitzar els diners recaptats, sense oblidar que si paguem cent solament ens retornen molt menys del que ens correspon. Dit en altres paraules: Primer mengen els imperialistes i després envien o ens donen les restes.

Des de 1975 que va morir Franco, fins hui, han passat més de 47 anys i, en moltes coses estem quasi en el mateix lloc.

Som persones treballadores, som persones que tenim la porta oberta per a ajudar als altres i això no vol dir que siga el lloc on es continue maltractant a les persones que pensen diferent dels colonitzadors monàrquics del regne d’Espanya.

No ens mereixem ser esclaus. Hem de dir: “ on hem anat a parar “.

La societat valenciana no pot continuar suportant més maltractament. No hem de permetre que ens governen des de la capital del regne d’Espanya.

La Vila Joiosa, Països Catalans, 23 de juny de 2023.

Esmorzar de la Terra