Uns porcs harmònics

en un cant i moviment

de mitges cues.

Són rosats com als dibuixos

i rabassuts com no n’hi ha.

L’escorxador

són figues d’un altre paner.

Perquè Ells

feliços i harmònics

viuen al cap d’un pagès

que no dorm pels seus porcs

i els seus bous.

Acluca els ulls a la pantalla

i els porcs ja riuen

rabassuts com són.

Malparits!

(Febre de nit, El Padró, 1988)