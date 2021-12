Tinc per tu, que tu tens per mi…

Tinc per tu, que tu tens per a mi, cada bri de la pell, i l’esguard limitat de fit a fit, cobert d’aquesta broma que ens separa -i li han dit pols-.

Tinc per tu aquesta tendra passió de coneixe’t i dar-te gust. Espai del meu espai, i sentit del meu sentir més profund.

Junts cerquem aquest àmbit, meu, de tu, de jo, nostre. I hostes del propi reflex besem uns llavis càlids i lliscosos, oberts, regalant saliva a la saliva.

Tinc per tu, que prou ho saps, cada segon de pensament, segur de tu, que el preserves els dos en l’esguard.

(Febre de nit, El Padró, 1988)