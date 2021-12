S’ha esvalotat, l’animal

i del garfi, ulls al sostre

ja li ragen desitjos en sang.

Després l’han esventrat

sencer.

I la cua cargolada

no li balla de content.

L’aprenent de tretze anys

se l’ha dut cap a la nevera

a reposar.

S’ha esvalotat el porc

curull com un ou

que per no moure’s grunyia.

S’ha desprès de cada pecat

i les ha dites totes, tot traient

un verí escumós.

Plorós de les seves porcades

d’una vida vil i repugnant

que s’acaba

com un malson.

(Febre de nit, El Padró, 1988)