Recordo un poema del Vicent Andrés Estellés.

Parla duna noia prenyada que aparegué així, per

art de màgia – en el club de tenis local.

Recordo l’Estellés

i penso que també a l’escola

una noia prenyada

filla de gallecs i propietaris d’un bar

Mai no la vaig veure en cinta, però.

Va ser el setembre del sisè

quan en no acudir-hi, murmuraven

Parlo d’una noia prenyada

potser per art de màgia

en la màgica edat dels dotze anys.

Tot i que Elles eren adultes

altes, mamelludes i plenes de grans.

La vida ens trucava la porta

a tots, petits cops al cap

que ens demanaven què hi teníem a veure

quan els petons a les cantonades i els amorraments

amb aquell fill de ningú sap amb ningú.

22 setembre 1992