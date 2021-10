Paraula dels mèdia (13)

Dubitando ad veritatem pervenimus

(Dedicat al Col·lectiu Contrastant)

No crec

que fóra milió ni munió la cosa

Entretant

pren la lupa i llegeix el diari

Indagant

descobriràs el desvari de les xifres i les coses

Constant

podràs resseguir mites falsaris

Confirmant

que la veu del poble no és la veu dels diaris

Mentrestant

calcula, analitza, pensa i no paris

Observant

t’adonaràs que l’elefant és dromedari

Resultant

que el tèrmit no és massa ni nosa

Dubto bastant

que tant trist vianant sigui tan gregari.