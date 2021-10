Paraula dels mèdia (12)

Atletes d’oficina, gladiadors de bar

Joan Oliver

La Pilota roda i el nou xuta amb gana

quan els hooligans bramen i insulten un jugador

brandeixen creus gamades i el braç a la romana

i amenacen impunes un reserva de color.

Són la flor-i-nata i els guardians del Barça

les esquadres postmodernes de la raça blaugrana

-i també de l’Espanyol- que acompanyen la comparsa

vetlla d’interessos foscos i toc de diana.

Però avui no hi són; no surten a la pantalla

no és moment de sometent i de gentalla

calen seny i maneres i un nou ordre europeu.

“Cria nazis i el cremaran el camp”,

-vaig llegir en certa ocasió-

no a l’Avui ni a La Vanguardia sinó a un contenidor.

Però, qui peixa les esquadres botxines de l’altre

i de l’hebreu?