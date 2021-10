Paraula dels mèdia (1)

Vejam: tu en diràs metamorfosi

d’aquest bregar per camins d’eurugues

i caldria millor parlar d’hipnosi

per a la teva vida de menjar lletugues

menjuga de pobre i de trist vianant.

Et vaga pel cap xutar-te la dosi

que et lliurarà de tots els nostres problemes.

Però el futbol és dimarts, Ambrosi

i aquest fet corrent planteja un dilema

un tema diari que et produeix neurosi.

El plaer és breu, i aquesta esclerosi

que t’atura la pensa i t’eclipsa les nines

no és culpa dels altres, i no té diagnosi.

Malalt als matins i a la nit medicina

afligit en la freqüència i joiós en la rutina

amb la retina cremada davant els llums del televisor.