Hi som, tu i jo

i aquest desig desmesurat

que no hi cap a la cambra

i em balla pel cap

entre mans, i em pessiga els peus

i em provoca el ball del sapateo.

Hi som els dos; però qualsevol

diria que només hi ha una persona

i la resta d’animals dins la cambra.

Però hi som; jo sóc jo

i tu, aquest neguit de cames

desig entre mà i mà

vora el terrari

i bestiari tropical inclòs.

(Rissos d’heura, Poblenou 1991-febrer 1992)