Ha fet un senyal a la infermera

des d’aquest panteó de rajols i clivells rellents

i d’un llit metàl·lic i presó

dels seus barrots, dels seus rovells.

Aquest ritme de trot infernal se m’adreça

i rient m’ha desvestit el moll dels ossos.

Hi ha la tenebra de les bombetes que no ragen llum

per escarni dels que encara hi veiem.

La infermera em duu la pastilla

amb la creu de preguntar com em trobo.

-Doncs no li he respost.

Que aquesta tuberculosi que m’occeix

m’ha impedit parlar-li.

Tot tocant-me la mà m’ha fet un senyal

benedictí, i un comiat tan senzill com fins ara.

El seu ritme frenètic de monja

em desvesteix de realitat quan s’allunya

a través d’aquesta tenebror de passadís

fred, per escarni dels qui despertem amb febre.

(Febre de nit, El Padró, 1988)