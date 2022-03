Gemecs en el buit de la nit, oïts per un mut

esclats d’estels sentits per un cec i callats

per la mà d’un protector fidel.

Insolents respostes de nadons ploraners

respostes sense precedents, declarades veritats

realitats invertebrades pels temps dels homes

homes feridors de la veritat del temps

Gemecs en el buit complet de la nit

esclats silenciats en els fulls dels diaris

paraules d’histèria als televisors, sords

antenes i emissors, respostes monòlogues

elogis al món, elogis als pobles

elogis als fets, als temps, als homes

homes, fets, temps, pobles, móns

olles de grills i sacs de mentides

espais farcits o buides realitats constants

Gemecs plens de raons en les nits

emmudides en la foscor dels embenats

esclats de ràbia, estels de llibertat

falsos cecs, falsos callats, falsos protectors

insolents i vergonyants respostes.

22 juliol 1992