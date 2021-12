Entusiasmat vas comprar

aquell bust de quimera

a una marbreria de Mataró

perquè t’enamorares de Notre-Dame.

Ara, quan vas al rebost

t’acompanya de la mà, i l’art

és el diable.

I quan estirat al llit

albires la teva cambra recolzat

i et toques les galtes, ja les sents.

Heus ací que per oblidar

se li ha confessat. I ell ja se l’escolta.

L’ha acollit, amb les mans poroses

i un gest de benignitat…

Ensopit, pensa que desperta, entusiasta.

I s’ha vist les banyes, que no es toca.

Aquell gust per les coses artitzades

invoca la seva profunda aflicció

en el fons pensar de la vida entristida

com qui camina pels carrils del desert.

(Febre de nit, El Padró, 1988)