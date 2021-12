Els teus llavis

no se’ls enduu l’oratge,

ni nous vents,

ni llargues distàncies de llunyania,

ni el temps que no et sento.

Els teus llavis

porta de sortida, i fugida

d’una llengua escrutadora

i d’infinits moviments

en infinits ritmes frenètics

o de repòs amatent.

La teva boca,

el teu nas,

corals amb els teus llavis

no se’ls l’endú el vent

ni els ofega la pluja.

Els sento presents

com un viu i entremaliat

cavallet de mar fora de l’aigua.

(Rissos d’heura, Poblenou 1991-febrer 1992)