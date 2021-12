Cec

feixugament palpeges

tot un poble negat

i uns mots emmudits

en la foscor més vergonyosa.

Ni l’alosa no veus, ni goses sentir.

Com ahir, home mesell

i cec.

Sotmès productor

de sortides fosques

i més obscures tornades.

Esclau d’edificis i arxius.

Cec. Que els renissos res no et diuen.

Que no tens estiu.

Disfressat de cec, d’alegria i de goig.

Tolit que et cobreixes els ulls.

Negat esclau d’esguards frenètics

en èpoques difícils

de la por dels homes, i de rutilants edificis.

(Febre de nit, El Padró, 1988)