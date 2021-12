El corb m’ha visitat

ja per segona vegada

reiterant-se -el quimerut-

que vol menjar-se’m

quan seré mort.

No sé qui és més orat

ell o jo per escoltar-lo.

Però és cert, que part de mi

és ben morta. Amb aquests

quaranta-set anys que arrossego

i que porto massa endavant

massa, per parlar amb un corb.

I el quimerut vinga a fer-me el tato.

Quan d’amagatotis m’ha mostrat

el paradís.

És aleshores que m’he fet el mort

i se m’ha menjat la menjança

de pors i orgulls. I m’ha purgat el passat.

M’hi ha pujat i baixat

empassant-se cucs sorrers

verms del recel, de l’equilibri i fals esquemes.

A la impensada ha grallat fortament a l’alba.

-Sóc home nou.

(Febre de nit, El Padró, 1988)