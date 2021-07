La independència. Si, malgrat el cabreig, el desànim, la malaptesa (per dir-ho suau) dels nostres polítics, s’acosta i probablement la tinguem més a prop del que ens podem imaginar.

I no tant per mèrits nostres, si no per la situació del nostre enemic, que jo tinc clar que és l’estat español.

L’estat español està en fallida, econòmica evidentment ja que té un dèficit de dimensions bíbliques i impossible de recuperar. Però la fallida de l’estat español és sobretot moral, i aquesta és de proporcions inabastables i irreversible.

Per donar-se compte de les proporcions i la irreversibilitat d’aquesta fallida moral només cal fer un repàs una mica extens a les institucions i estaments de l’estat. Podem començar per la “jefatura” de l’estat heretada d’un dictador feixista i sanguinari, carn de premsa rosa i crònica judicial; corrupció galopant a tots nivells; neo (o no tan neo) feixistes campant sense complexos i sentint-se, amb raó, protegits; portes giratòries girant com turbines; amiguisme; nepotisme; forces armades i policials plenes d’elements ultra-dretans i enyoradissos; “forces” judicials també amb problemes d’enyor; nul·la separació de poders; descrèdit internacional; i bé, potser no ho allarguem més.

Per això estic convençut que això tot d’una se’ls plegarà al damunt i podrem fer la independència… si als nostres polítics no els passa pel cap estintolar l’enemic, que tot podria ser.

Agustí Vilella i Guasch