“Ho tornarem a fer”, és una frase que va deixar anar en Jordi Cuixart al judici de la vergonya és de suposar que fent referència a la no-nata declaració de independència i que ràpidament va fer fortuna entre els polítics nostrats, tots molt amics d’esbombar frases i lemes.

Jo dic que ho hem de tornar a fer i em refereixo a agafar les regnes i forçar el rumb del país. Em refereixo, clar i català, a amargar-los i complicar-los la vida als polítics que s’anomenen independentistes, a treure’ls d’aquesta zona de confort que tant els agrada per anar fent la viu-viu. Em refereixo a fer tot el que vam començar a fer a partir del 2.010 i que va sotragar Catalunya de dalt a baix; a fer que la gent es torni a il·lusionar amb un horitzó de independència per al nostre país; a fer que les nostres entitats cíviques reviscolin i tornin a agafar l’embranzida que van tenir i que ens va portar a tocar de l’objectiu; a fer que els “nostres” polítics es vegin empesos a jugar-se-la o plegar; a fer que l’estat español es torni a creure (ara no s’ho creu) que això va seriosament i que ens n’anirem més aviat que tard.

Tot això no depèn dels polítics; els polítics viuen molt bé fent els seus “paripés” i el que voldrien seria que la gent desapareguéssim de les xarxes, dels carrers, de tot arreu, i que només apareguéssim per votar-los cada quan toqui; doncs no, no desapareixerem ni de les xarxes, ni dels carrers ni d’enlloc, hi som, hi serem i hi persistirem. Tot això només depèn de la gent, o sigui que endavant, que ningú va dir (bé, algun polític si que ho va dir!) que havia de ser fàcil.

Agusti Vilella i Guasch