A la manifestació de la propera Diada. Hi hem d’anar; tots. No s’ha de quedar ningú a casa.

Tots, jo el primer, estem cansats i decebuts per com han anat les coses des del 2.017 fins ara; per com ha anat derivant l’actitud dels partits polítics passant d’aquells abrandats “de la llei a la llei”, “ho tenim tot preparat” o “quan toqui només caldrà signar totes les lleis i disposicions ja redactades”, als “no era per a fer la independència”, “la via unilateral no té sortida”, “hem de ser més” o qualsevol altra dels mantres que darrerament ens engeguen sembla molt que per desmobilitzar-nos i refredar-nos. Per anar-hi hem de pensar una cosa molt senzilla: només ens tenim a nosaltres mateixos, si fallem, no queda res darrera nostre, ni partits ni organitzacions, llevat de l’ANC que, si no amb l’energia d’altres temps, encara aguanta la flama i parla directament de independència sense eufemismes.

Potser se’ns farà més costa amunt que aquests anys passats, però no hem de deixar d’anar-hi. Veient quin peu calcen els polítics que tenim davant de les nostres institucions i davant dels partits, si la gent ens quedem a casa, al país ja no li quedarà res i el “soufflé” de la S.S.S. s’haurà desinflat per un parell de generacions; per tant, hem de sortir una vegada més, i tantes com calgui a fer-nos veure i a fer-nos sentir pels d’allà… i pels d’aquí.

Agustí Vilella i Guasch