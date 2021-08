Potser que jo tingui, en segons quins temes, la susceptibilitat a flor de pell; però em sembla que a les entrevistes de gent a peu de carrer que fa TV3, el percentatge de castellano-parlants com més va, és més elevat.

Ja sabem que Catalunya és molt diversa i que tenim gent de tot arreu, però TV3 és la Televisió Nacional de Catalunya i el català és la llengua del país, i sense vetar ningú (déu-me’n-guard!), potser no estaria de més seleccionar una mica en editar els programes per no donar una imatge tan clara de gairebé monolingüisme… castellà.

Quines poden ser les causes d’aquesta manera d’actuar?; a mi se me n’acuden dues, la més disculpable i fins i tot fàcil d’entendre seria la por, la por a les accions de tots els partits polítics de filiació española que sempre tenen la denúncia i la querella a la punta dels dits: VOX, C’s, PP, PSOE, Comuns; l’altra seria una acció premeditada i teledirigida de cara a donar una imatge com més castellanitzada millor de la nostra societat de cara a poder dir: veieu?, no n’hi ha pas per tant de les vostres reclamacions, al cap i a la fi el català és residual!.

Sigui quina sigui la raó, la realitat és que TV3 cada dia és una mica menys catalana perquè a això que dic més amunt hi hem d’afegir la desaparició de molts programes infantils, la castellanització del llenguatge emprat a les sèries de producció pròpia, multitud de tertulians i suposats experts castellano-parlants quan no, parlin la llengua que parlin, directament anti catalans.

És el que jo veig i em preocupa, molt. Feu-me veure que no és així.

Agustí Vilella i Guasch