L’altra ràdio del dimecres 1 de març de 2023, a les 14:05 hores. Edició especial 2500

L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, el dimecres 1 de març, a les 14:05 hores, us oferirà un programa especial amb motiu d’arribar a la seva edició 2500. Més de 200 persones han fet possible aquest programa, en els seus 43 anys de vida, que a l’any 2019 va rebre el Premi Nacional de Comunicació, en la categoria de Radiodifusió, concedit per la Generalitat de Catalunya.

Conversarem amb el filòsof Jordi Pigem, autor del llibre “Tècnica i totalitarisme”, publicat per Fragmenta Editorial.

Amb el músic Jordi Nacenta Garcia presentarem la sintonia de “L’altra ràdio vintage”, el pòdcast del programa que s’estrenarà el proper dissabte 4 de març.

Farem una ressenya de l’edició del 2023 del Congrés Mundial de Mobilitat que organitza GSMA a Fira Barcelona.

I amb dos companys d’ofici l’eloi vila escarré i la Cristina Puig, recordarem el seu pas pel programa l’any 1995, quan eren estudiants de Periodisme de la Universitat Autònoma de Barcelona i conversarem sobre les seves trajectòries professionals 28 anys després.

L’altra ràdio es pot escoltar a Ràdio 4 els dimecres a les 14:05 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/

Al satèl.lit Hotbird 13B, a 13E, per 12.303 V SR 27500 DVB-S2/8PSK FEC 3/4.

Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio

https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio