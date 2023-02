Estrena del pòdcast L’altra ràdio vintage, el dissabte 4 de maç

El dia 1 de març L’altra ràdio de Ràdio 4, dirigit i presentat per Cinto Niqui, arribarà a l’edició 2500. Més de 200 persones han fet possible aquest programa, en els seus 43 anys de vida, que a l’any 2019 va rebre el Premi Nacional de Comunicació, en la categoria de Radiodifusió, concedit per la Generalitat de Catalunya.

El dissabte 4 de març, a les 9 del matí, s’estrenarà el pòdcast “L’altra ràdio vintage”. Fins a l’estiu es publicaran 20 episodis de 25 minuts amb continguts propis de cinc dècades. Es podran escoltar entrevistes, de fa anys, fetes a Joaquim Maria Puyal, Olga Viza, Jordi Basté, Joaquin Prat, Concha García Campoy, Luis del Olmo, Alfons Arús, Maria Matilde Almendros, José María García, Jordi Estadella o Jordi Hurtado. Els records radiofònics dels escriptors Pere Calders, Montserrat Roig, Joan Brossa o Manuel Vázquez Montalbán. Al cantant Joan Manuel Serrat quan preparava el programa “La radio con botas”. A Otelo Saraiva de Carvalho explicant en primera persona el paper de la ràdio a la Revolució dels Clavells portuguesa. La història dels inicis d’algunes emissores municipals, com Ràdio Arenys o Ràdio Montblanc. Els comunicats per ràdio del pilot Michael Schumacher en el GP de Fórmula 1 de 1997, celebrat al Circuit de Catalunya. I com es va explicar al programa els inicis dels diaris electrònics, els programaris de bases de dades, l’ús de la telefonia mòbil als Jocs Olímpics de Barcelona, la televisió digital o la primera vegada que el programa va poder navegar per Internet, l’any 1995.

Els pòdcasts es podran escoltar a RTVE Play Radio a

https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/