La nova generació perduda

En una era totalment tecnològica ens parem a analitzar el nostre entorn i observem una joventut totalment desorientada i perduda. Se segueix criticant la meva generació, la «Generació Y o Millennial», però ningú es para a mirar el que està venint ara, la «Generació Z i Alfa». Si l’analitzem a fons ens trobem amb una generació que ha crescut amb la tecnologia i que no hi pot viure sense.

De vegades recordo com feia les classes i en cap utilitzàvem l’ordinador, totes eren amb un paper i un boli. Avui en canvi veiem com les generacions actuals només saben treballar amb ordinadors, tauletes, mòbils, etc. I dit sigui de pas ens trobem que les noves generacions no saben escriure

També em ve al cap que succeïa si em portava malament, em castigaven i no protestava o fins i tot si expulsaven algú de l’escola, els pares ja podien dir missa que el nen o adolescent s’anava expulsat i amb deures a casa. Em ve al cap que succeïa si no feia cas als meus pares, bufetada educativa i càstig exemplar… així ens van ensenyar principis, ètica i valors a la «Generació Y o Millennial». Una de les coses que podem veure de la «Generació Z i Alfa» és la manca de principis, ètica, valors i educació i que no saben ni parlar ni escriure bé (s’ha perdut la manera d’educar de generacions anteriors). Molts ara direu que el problema és el sistema educatiu. Rotundament NO! En una societat on se segueix pensant que l’educació l’ha d’inculcar el professor, les coses no poden sortir bé. Els nens i els adolescents d’avui ja no tenen respecte per ningú, ni per res. Veiem com cada vegada més els és igual tot i fins i tot els interessa cada vegada menys la política i les notícies en general, els falta cultura i només pensen en alcohol, drogues, festa i sexe. Els nens i adolescents actuals cada cop tenen més trets per convertir-se en una nova GENERACIÓ PERDUDA.

Molts ara en donareu la culpa als polítics per canviar la Llei d’Educació cada quatre anys… doncs una part en tenen, però la major part de culpa la tenen els pares d’aquests nens i adolescents. Capaços d’ensenyar-los valors però no d’inculcar-los uns principis i una ètica, que prefereixen donar-los un mòbil o una Tablet als transports públics, locals, etc on van perquè no molestin, i el més alarmant: la permissivitat d’aquests progenitors davant del fet que aquests nens i adolescents facin el que vulguin: «com no en fan cas i és impossible que facin el que vulguin» – aquest és el pensament dels progenitors.

Si seguim analitzant ens trobem amb un sistema educatiu totalment pervertit en què el professor/a ja no mana, sinó que els que ho fan són els pares. Parlo de les conegudes AMPAS (Associacions de Mares i Pares) que corren pels col·legis i que han esdevingut la pitjor plaga després dels turistes. Capaços de dir-li al professor com fer i que ha d’explicar a classe (m’agradaria veure algun d’aquests pares o mares tancat amb 30 adolescents una hora en una classe) o fins i tot imposar-se a la decisió d’un director de col·legi d’expulsar un nen o adolescent pel fet de no haver-se comportat correctament.

Naturalment no tot és negatiu…hi ha coses positives a la «Generació Z i Alfa», per exemple el fet de poder ser ells mateixos, han trencat amb el calvari de «sortir de l’armari» que si vivim generacions anteriors, incloc la meva, la «Generació I o Millennial» gràcies al fet d’haver crescut en una societat oberta i moderna on ser «diferent» ja no és cap problema. Han trencat la barrera de l’edat quant a enamorar-se i al sexe (això últim pot ser alarmant o no segons com ho mirem).

És important i urgent canviar la dinàmica abans esmentada per a la generació actual, que entenguin que hi ha més gent al món a part d’ells i el més important inculcar-los uns principis, una ètica, una educació i uns valors des de baix, tal com es va fer a la «Generació I o Millennial», la meva. Progenitors i classe política: Encara estem a temps de salvar la que es pot convertir en una NOVA GENERACIÓ PERDUDA.