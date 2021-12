Eduard Sanahuja, conversa literària.

El passat vint-i-tres de novembre vam celebrar la primera sessió d’ençà que es van suspendre els actes públics a l’espai VilaWeb. Des del 2012 el nostre grup havia mantingut una activitat continuada; sessions mensuals que, finalment, hem reprès després d’un llarg període d’inactivitat per la pandèmia.

Hem volgut, abans de començar l’acte, tenir un record per a les víctimes de la Covid i els seus familiars, i recordar que cal mantenir la guàrdia i seguir les recomanacions mèdiques.

Vam agrair a l’Eduard Sanahuja, el nostre poeta convidat, la gran paciència que havia tingut; la seva sessió la teníem programada el març de 2020. Sanahuja és un poeta que admirem i ens plau molt que hagi estat el primer convidat d’aquest nou cicle que encetem.

Eduard Sanahuja Yll, fill del poeta David Sanahuja i Saperas, ha exercit de professor del Departament de Didàctica de la llengua i la Literatura de la Universitat de Barcelona.

En aquest acte vam fer una retrospectiva de la seva obra, atès que fa quaranta anys de la publicació del seu primer llibre.

En els dos primers: Gos de Galiot (1981) i Mirador (1983), ambdós d’Edicions del Mall, hi trobem versos com aquests:

cada llavi és un temple, cada poema un furt

*

No sé qui sóc, pro em trobo a tot arreu.

*

Sóc dòcil i amorós com poquíssimes feres.

Segueix Doble joc (Columna Edicions, 1988. Premi Vila de Vallirana-Josep M. López Picó). En aquest llibre introdueix el seu alter ego: David Gil, autor d’alguns dels epígrafs en llibres posteriors.

El poeta no avisa:

és un traïdor. (David Gil)

En defensa pròpia (Editorial Bromera, 1994), inclou aquests versos demolidors:

Només hi haurà un balanç, dues preguntes:

qui has estimat, qui t’ha estimat a tu.

*

la vida és com un vers

que imita la mentida.

Dotze anys més tard és mereixedor del Premi Vicent Andrés Estellés de Burjassot per Compàs d’espera (Editorial Bromera, 2006).

Els morts es tornen bojos,

però diuen la veritat

(David Gil)

El llançador d’espases, Premi Maria Mercè Marçal, es publica el 2013 a Pagès Editors.

En aquests dos llibres, la poesia de Sanahuja aconsegueix a un nivell molt alt.

Des del 2015 disposem de l’antologia Sang barata (AdiA Edicions), un llibre necessari; l’Eduard fa una selecció de poemes dels llibres anteriors, alguns d’ells introbables.

Si algú pensava que els seus treballs posteriors no arribarien tan amunt, pel que fa a qualitat literària, anaven errats. Prova d’això és Teories del no (Edicions de 1984, 2016, Premi de Poesia dels Jocs Florals de Barcelona).

No hi ha una veritat per majoria.

Només el que no saps

és veritat.

Monòlits (AdiA Edicions, 2019) és un llibre d’aforismes; no sorprèn que Sanahuja hagi conreat aquest gènere literari, donat que alguns dels seus versos ja contenen la força i la intensitat propera a l’aforisme.

El seu darrer llibre publicat, en plena pandèmia, Poemes de Calvus (Tanit Poesia, 2020) és un llibre deliciós, captiva pel joc literari que ens proposa; trobem la veu del nostre poeta empeltada —i alliberada— en el poeta romà Gai Licini Calvus, amic íntim de Catul.

En la poesia de l’Eduard Sanahuja es combina l’ambició intel·lectual (hi ha una idea potent que travessa el poema), el rigor i el gran domini de la llengua, de manera que el resultat són uns versos contundents, amarats d’humanitat, que no defugen la complexitat i les contradiccions de l’ésser; en definitiva, una poesia que ens captiva.

El nostre convidat va fer un recorregut pel conjunt de la seva obra, va compartir alguns dels records relacionats amb el seu pare —entre molts altres— qui, segons va explicar, li ensenyà a estimar la poesia. Afortunadament, des del 2015 comptem amb la poesia reunida de David Sanahuja (Barcelona 1915 – 1990), membre de l’anomenada “generació sacrificada”, un llibre a cura d’Isabel Granya (Obra poètica. David Sanahuja [1946-1988], Curbet Edicions).

Eduard Sanahuja va llegir un poema del pare, i una bona selecció de poemes dels seus llibres. Al final de l’acte, alguns dels components del grup en vàrem dir uns quants.

III

Heu vingut i vindreu a lluitar en aquest circ,

i vindreu i vindreu fins al darrer moment,

quan el somni de l’ull sigui un somni impossible.

Sereu

molt més que el meu pronom i que el meu mirador,

malgrat que sigui jo el qui es taqui amb la tinta

i carregui amb el cor de l’espectacle pur.

Aquí em teniu.

Preneu.

A mi ja em falta temps

i em sobra malaltia.

Preneu.

Sóc dòcil i amorós com poquíssimes feres.

Mirador (Edicions del Mall, 1983)

VII

No tinguis temptacions de jugador.

Que es reparteixin ells totes les cartes

i totes les victòries importants.

No vulguis competir, perquè perdràs.

Pensa que no n’hi ha prou de ser cavall

per triomfar a la cursa dels cavalls.

Al final de la cursa, de la nostra,

només hi haurà un balanç, dues preguntes:

qui has estimat, qui t’ha estimat a tu.

En defensa pròpia (Editorial Bromera, 1994)

Sala d’espera

M’han receptat que esperi.

Entro a la sala

on esperar serveix per esperar.

Les cadires acullen el silenci

de tots els qui esperem

que algú ens digui pel nom.

Aquí el temps no té pressa.

Es posa l’uniforme i puja a la tarima

per escriure amb el guix del compte enrere

els darrers epitafis del record.

Com els mestres d’abans, autoritari,

ens mana acabar els deures:

hem de posar sentit a cada un dels fonemes

i redactar la vida que ens hauria agradat.

Com que el temps no té límit a la sala d’espera

el millor és ser pacient

i obedient com un mort.

Compàs d’espera (Editorial Bromera, 2006)

Teoria amb el bes

Mira.

Tot això que ara veus,

la granota de les Seychelles,

el lèmur que s’espanta quan es belluga l’aire,

els lliris entre cards,

les mangostes esveltes,

la rosa del desert cruixint sota la sorra,

tota aquesta bellesa

no l’ha fet pas l’amor.

L’amor ha arribat tard a l’univers.

És un invent recent dels homes i les dones,

una substància poc comuna

que projectem en va.

Els universos besen malament,

igual que les espases,

i per això la vida

és la germana tonta de la mort.

L’amor no esdevindrà llevat dels astres

ni saciarà la set de les pastures.

No obstant això, els humans es besen

i alguns són virtuosos

dels besos gota a gota.

Sé prou bé què és el bes,

el darrer estadi evolutiu del mos,

un intent de negar

la crueltat voraç de les mandíbules,

un intent d’oblidar

que les boques es moren.

Mira’m.

Et demano que em besis.

El bes no ens salvarà,

però ens identifica.

El llançador d’espases (Pagès Editors, 2013)

NO EM GUANYO EL PA AMB LA LLANÇA

No em guanyo el pa amb la llança, com Arquíloc.

El pa me’l trobo cuit a la família

que m’ha abraçat.

Quin mèrit dec tenir?

Ser un orador

capaç de parar els peus a Ciceró,

aquest amanerat de la paraula

que buidaria el mar

per pescar un sol peixet?

L’oratòria és un joc de pujar escales

i baixar-les després, i així anar fent.

Ben poca cosa al pap.

Per això Ciceró no escriurà un bon poema,

perquè tot el seu vol va arran de terra.

No hi ha poema sota la sandàlia.

Ocell amb ales noves,

la poesia busca un altre cel,

un èter que t’oculta

si et besarà o et clavarà el punyal,

un lloc on fer més cert el que és incert

i on la mentida ha perdut la cara.

La poesia és el pa que es regala

quan ja no queda pa.

Jo menjo d’aquest pa,

del que mata la gana i mai sacia,

com un son que has dormit sense dormir.

Amics, esteu alerta!

Calvus només segueix

la llei de la paraula

i del vi grec d’Ismaros.

Si mai brindeu amb mi no us enganyeu:

un poeta no brinda mai en va

ni amb la copa mig buida!

Poemes de Calvus. Carmina Calvi (Eduard Sanhuja Yll) (Tanit Poesia, 2020)