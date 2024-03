Conversa sobre poesia amb Montse Maestre Casadesús. Recital poètic amb Òscar Serradilla a la guitarra

El passat 27 de febrer vam tenir el goig de comptar amb la poeta Montse Maestre Casadesús. La seva presència, en aquesta ocasió, fa que el grup Reversos obri les portes a veus més enllà de Barcelona i el seu entorn.

Montse Maestre Casadesús (Ripoll, 1980) és una veu innovadora; els seus poemes estan dotats de profunditat i originalitat. És pedagoga, diplomada en Magisteri i Educació Social i gran coneixedora del món educatiu: monitora de lleure, monitora en centres de menors, dinamitzadora de set clubs de lectura a Ripoll i Campdevànol, tant per a persones adultes com per a infants i joves. Així mateix, és mestra d’alfabetització per a persones adultes en una escola de Vic. El seu interès pel món infantil ha fet que actualment també sigui creadora i divulgadora de poesia infantil i juvenil.

Com a rapsoda forma part del grup Revers (un nom molt semblant al nostre i que, per tant, podem considerar-nos com a cosins poètics) i també del grup Carrer de la poesia, 14. Ha guanyat el Premi de narració curta Helena Jubany 2014, així com els premis de Sant Joan de les Abadesses, Montesquiu, Ripoll i Campdevànol.

Ha publicat dos llibres a l’Editorial Trípode: Pell morta, publicat el 2022, amb il·lustracions de Mainés Vizcarra i pròleg de Sònia Moll Gamboa. I recentment, En un tancar i obrir d’ulls, 2023, amb il·lustracions de Delphine Labedan i epíleg de Susanna Rafart. Cal dir que aquest darrer llibre, poesia per a infants en forma de tankes, enceta la col·lecció Mimosa de l’Editorial Trípode, dedicada a la poesia infantil i juvenil. Una gran idea que esperem que tingui un bon recorregut. De moment, ja podem dir que la primera edició s’ha exhaurit.

Vam començar parlant del temps que cal dedicar a la creació literària. Montse Maestre va dir «he pres una decisió de vida, dedicar mitja jornada a l’escriptura, a la lectura i a la preparació dels diversos clubs que dinamitzo, per tal d’obtenir la pau interior que em duguin a aconseguir una qualitat necessària». També ens va explicar que fa poc que ha deixat les classes d’Educació Social a la Universitat de Vic, per manca de temps. Allí seleccionava i recitava poesia, dels seus referents, per ampliar, d’aquesta manera el coneixement social dels alumnes. Maestre va dir-nos «per a tots aquells que tenim la poesia com a forma de vida, cal transmetre aquest coneixement arreu, també a les classes universitàries».

La importància de l’oralitat en la poesia va ser el següent punt a tractar. Montse Maestre és una bona rapsoda; fa temps que recita poemes en diversos locals com bars, on la gent que no està avesada a aquest gènere pot descobrir-lo. Per Maestre, «l’oralitat és una manera d’exportar el coneixement de la poesia i de col·lectivitzar-la». I va afegir: «la lectura és un acte del jo i l’oralitat és un acte de comunicació entre nosaltres».

Els inicis poètics de Montse Maestre tenen molt a veure amb la recitació. Reconeix que la lectura de Joana, de Joan Margarit, la va commoure profundament i a partir d’aquí va començar a recitar poemes, primer dels altres, i posteriorment a escriure i recitar-ne els propis.

Maestre va reconèixer que l’educació poètica que rebé de petita va ser molt pobre: el rodolí i alguns poemes de Joan Maragall, com «La vaca cega». Segons va continuar explicant, es va adonar que existia un gran buit de poesia en el món dels infants que calia omplir. Aquesta constatació va fer que comencés a dedicar temps a escriure per als més menuts. Va ressaltar que la major part de la poesia per a infants parla bàsicament del món dels animals: la girafa, la balena, el lleó…; els temes poètics són molt limitats i, doncs, calia fer alguna cosa. D’aquí, la seva dedicació a la poesia infantil i juvenil.

Vam continuar parlant del seu primer llibre, Pell morta. És un poemari que narra el trencament amorós. Maestre l’ha dividit en quatre parts, Preludi, Ferida, Crosta i Cicatriu, amb la intenció de fer-lo entenedor a qualsevol persona no avesada a llegir poesia. Per Maestre, «tothom entén que una pell morta sobra, no és necessària; és el resultat d’un trencament que cal deixar de banda». I sobre les parts del llibre: «Preludi és una discussió davant el canvi, entre la transformació i la metamorfosi. Ferida tothom sap que és, allò que fa mal, que supura i que es pot mantenir oberta més del compte. Crosta, literal o metafòrica, és un procés difícil, i es pot allargar en el temps, gratant-nos. I finalment, Cicatriu és un senyal que ens ratifica el que hem viscut».

Tot aquest procés del trencament, diu Maestre, «és una experiència pròpia emmascarada per la literatura. Tot el que diuen els poemes de «Pell morta» és ficcionat, per tal que arribi un missatge molt proper a la realitat». Reconeix que «quan nosaltres fem poesia, estem connectant amb nosaltres mateixos, però hi ha una forma de comunicar-nos, també amb la humanitat».

A continuació vam parlar del segon llibre, En un tancar i obrir d’ulls. Montse Maestre ens va explicar que aquesta idea va néixer en un curs de poesia a l’Ateneu Barcelonès, on també hi era l’editora de l’Editorial Trípode, Pilar Blasco. Maestre va manifestar l’opinió que «els infants i els joves estan menystinguts en el món literari». En acabar la classe, una conversa amb l’editora, que tenia el mateix punt de vista que la Montse Maestre, va determinar que el seu projecte fos l’inici d’una nova col·lecció de llibres de poesia per a infants, col·lecció Mimosa, a qui desitgem tots els èxits.

En un tancar i obrir d’ulls és un llibre amb poemes en forma de tankes, acompanyats d’il·lustracions de Delphine Labedan. El poema es llegeix primer i està separat de la il·lustració, del dibuix que apareix en la pàgina posterior. A Montse Maestre li interessava molt que el llibre tingués una mateixa estructura poètica, «per la repetició que arriba i ajuda millor als infants». El ritme conduït per la mètrica és un element important. «Repetició i ritme, dos elements que poden generar sinergies amb els infants».

Cal destacar la participació de deu nens i nenes, entre sis i dotze anys a l’hora de crear el llibre. Segons Maestre, «cal fer-los partícips, no només com una forma de nodrir-nos del seu saber, sinó perquè jo els alimentava poèticament i ells, alhora, m’ajudaven a construir tot l’imaginari». Segons Maestre, «cada tanka representa un moment efímer de vida i cada nen em va regalar el seu petit moment de vida que en un tancar i obrir d’ulls, si no hi pares esment, es perd». Moments com el d’un nen que li va explicar aquest moment: «observar com fuig l’aigua pel forat de la banyera després de la dutxa. Vida quotidiana, proximitat a les persones, una abraçada; aquests són els temes que els preocupa».

Montse Maestre va remarcar que la definició que fa Trípode de la col·lecció Mimosa, la comparteix: «és per a nens i nenes que comencen a llegir o que ja fa temps que llegeixen, per a joves i apta per a persones adultes». Així, segons Maestre, «no crec que hi hagi una poesia únicament per a nens, sinó que hi ha una poesia transversal, apta per a tothom». Maestre comparteix el que va aprendre de Sam Abrams sobre la poesia infantil: «en algunes tradicions literàries europees, tot bon escriptor de poesia, per apreciar-se de debò, és aquell que pot escriure per a nens i joves i entrar dins els seus cors».

La nostra convidada també va destacar què signifiquen per a ella les arts plàstiques o altres disciplines artístiques que l’acompanyen sovint, com la música o la dansa. «Tot és art i tot pot imbricar-se, ser-ne complement; una emoció pot arribar per la paraula, per una nota musical o per un moviment del cos».

Sobre els seus referents poètics, Montse Maestre ens va recordar que «llegeixo poesia cada dia i això m’ajuda a ampliar el meu univers intern». Així, ens va esmentar Felícia Fuster, Antònia Vicenç, Mireia Calafell, Sònia Moll, Manuel Forcano, Mari Oliver, Ana Blandiana, Joan Margarit, Vicent Andrés Estellés, Joan Salvat Papasseit o Gemma Arimany, que ens acompanyarà en una sessió a Reversos el pròxim mes de maig.

Finalment, parlant dels seus projectes, Maestre ens va explicar que, després d’anys i d’exigència, aquest gener ha acabat l’escriptura d’una novel·la. I a banda d’informar-nos que aviat sortirà el segon llibre de la col·lecció Mimosa, escrit per una nena de nou anys, també ens va comunicar que té un nou repte; un nou llibre de literatura infantil i juvenil en forma de novel·la, en què la poesia serà el nucli de l’obra. En els clubs de lectura que coordina, Montse Maestre demana sovint als nens i nenes què n’opinen, sobre els seus escrits. «Cal escoltar-los, diu, i escriure sobre el que els preocupa, això sí, amb un plus de qualitat i un equilibri constant».

Vam acabar la conversa amb un col·loqui amb el públic. Maestre va respondre algunes qüestions: «cal fer notar que la poesia infantil i juvenil va més enllà dels nostres grans referents: Joana Raspall, Lola Casas o Miquel Martí i Pol. «Hi ha molts poetes que escriuen per a infants i cal visibilitzar-los; per això, la col·lecció Mimosa vol aportar la veu de poetes consagrats, com Sònia Moll o Susanna Rafart, en els pròlegs, per tal de validar la poesia infantil i juvenil».

Sobre la importància de les xarxes socials, Montse Maestre creu que «la poesia s’ha d’escriure des de la calma i la concentració, tot el contrari del que representen aquestes xarxes. Poden ser un primer pas per a introduir la poesia, però l’objectiu final ha de ser llegir un llibre en paper».

Pel que fa a la memòria a l’hora de recitar poesia, com es feia abans, ella creu que «cal memoritzar poemes, però des d’una memòria natural pròxima a la naturalitat, generant un eco interior».

Sobre la forma escollida per als poemes del seu segon llibre, Maestre creu que la poesia japonesa, tant el haiku com la tanka, poden ajudar-nos a trobar la calma necessària per tal de contemplar i crear des d’una mirada més reflexiva.

Montse Maestre Casadesús va recitar, acompanyada a la guitarra d’Oscar Serradilla, una selecció de tankes del llibre En un tancar i obrir d’ulls (Editorial Trípode, 2023):

La natura parla

Desitjos

Enmig de l’herba,

les flors grogues s’enfilen.

El vent empaita

els angelets: s’envolen,

s’escampen i s’allunyen.

Coreografia

Ales de seda

verdes, blaves i grogues

dansen amb l’aire.

Com flocs de purpurina,

disseminen el pol·len.

Esbós

Ara és un cérvol,

ara un vaixell de vela

i ara un dimoni.

Les figures canvien

en aquest cel d’espuma.

Petricor

Plou. Es capbussa

pels carrers una flaire.

D’argila xopa,

de muntanyes humides

i de brases enceses.

Lampyridae

Vora dels marges,

la pols dels estels brota

entre els arbustos.

Resplendent, il·lumina

camins en les nits negres.

Percussió

Gotes gruixudes

dibuixen camins d’aigua

a sobre els vidres.

Tot l’espai s’enllumena,

terra i parets retronen.

Trobades: la natura i jo

Sonall

Amb passes lentes,

passejo per l’arbreda.

Un so m’assalta

(és el vent que belluga

les fulles dels vells trèmols).

Vora el mar

L’onada em troba

i em mulla els peus descalços:

m’enfredoreixo.

Vull que la sal em llauri

la pell de mandarina.

Llit de flors

Entre la broma,

un camp de margarides.

M’hi estiro i obro

els braços al capvespre:

coixins de pessigolles.

Caliu

Amb un crec dòcil,

les teies espeteguen:

milers d’espurnes.

Les flames ens abriguen,

les ombres es remouen.

Quietud

Cau en silenci.

Miro amunt: el cel plora

engrunes blanques

que em rossolen pels pòmuls

i avall desapareixen.

Petit univers

En la nit fosca,

sota un cel ple d’estrelles,

noto el fred tímid.

Sols un cric-cric continu

acompanya els meus somnis.

Escenaris paral·lels

Connexió

La cançó sona

enmig d’un gran silenci,

de fons, propera.

Tanco els ulls i l’escolto,

em deixo endur pel ritme.

Do mi sol

Toques les cordes

amb gran delicadesa.

Al meu cor sento

les notes, els arpegis

i una allau de moixaines.

Immersió

Així, de sobte,

les pàgines m’atrapen

mentre llegeixo.

La història se m’emporta,

soc dins d’una altra vida.

Rebuda

Corro a abraçar-te

en sentir que t’apropes.

Al mateix ritme,

els nostres cors bateguen.

Perfum dolç de cireres.

Nits

Mentre em llegeixes

un conte, les paraules

tendres em gronxen.

A poc a poc s’esfuma

la teva veu. M’adormo.

Somni

Veig una hiena

prop d’un baobab jove,

a la sabana.

Quan provo d’acostar-m’hi,

la imatge s’esbocina.

Els membres del grup Reversos vam dir alguns poemes del llibre Pell morta, Editorial Trípode, 2022.

Profecia

Corrien alertades les llebres, les colobres,

els elefants, els cérvols i els conills,

corrien cap als indrets més encimbellats

empeses per un pànic invencible.

Havien advertit l’alè, el lleu murmuri de la Terra,

així s’havien escapat del gran desastre.

Però nosaltres no vam córrer, no vam buscar refugi

i ens va caure al damunt sense clemència,

arrossegant amb fúria present i perspectives.

Absorta per la saba de l’amor immortal

no vaig veure com s’apropava, aquella onada.

Ciutat perduda

M’he esperat quinze anys a tornar-hi,

encongida davant de tantes pors.

La por de reconèixer-m’hi, de veure’m

asseguda a la barra d’aquell cafè barroc

o dins la llibreria mítica de la Rambla.

La por d’ensopegar amb algun conegut

i no saber excusar tanta distància,

ni el temps, ni el dol d’entendre’m fugitiva.

La por, aquesta por també, profunda,

de mirar enllà del pont i topar amb les finestres

que un dia em van ser amor, desig, empara.

Tot i així, cap quimera no m’irromp:

ni els carrers són el que eren, ni la gent

i casa nostra és ja casa d’uns altres.

M’he esperat quinze anys a tornar-hi,

però almenys per fi me n’adono:

damunt la pell de la ciutat he fet costura.

L’últim desig

Vaig demanar-te que em besessis per última vegada

amb una súplica indomable que em traspuava per la pell,

amb l’afany de reanimar allò que no sabia que era mort,

un arrabassar-li a l’amor viscut una espurna de llum.

Però aquell bes va ser tan curt, tan abrupte i tan sord,

que va glaçar-me l’esperança als llavis.

Desfeta

Em deixo caure sobre aquesta terra

erma, desconeguda, de colors extingits,

amb un gest tan impropi d’una adïba

que no desitjo que em recordin com la poeta,

ni l’amant,ni lamiga efímera d’ulls tristos.

Contemplo el moviment dels núvols,

el vol precís d’una cornella que ja m’ensuma

la pell roent, aquest meu cor esquarterat

i m’adormo amb el dolç remoreig de les branques

fins que l’alba vesteix de llàgrimes les fulles.

Estirada sobre la terra, nua i desposseïda,

com Juliette al quadre de Gauguin.

Vetlla

venim del ramat sense guia que es desboca pendent avall

venim d’excavar insígnies rereels murs del silenci

venim amb el codi d’accés a les cavernes del josense el tu

venim de la foguera de la forca del fons dels pous

venim del ventre de la Terra amb el tors nu i els ulls al descobert

venim seguint la traça de les tartanes i els combois

venim de l’escullera venim de la sabana venim de bosc endins

venim entre crits de discòrdia de repulsa i de fastig

venim amb el murmuri de la mort a les espatlles fredes

venim, sí, venim

I de qui teniu por si no és de vosaltres?

Agraïm a Montse Maestre Casadesús i a Oscar Serradilla la sessió que ens van oferir. La poesia infantil i juvenil, massa sovint menystinguda, va ser la gran protagonista.

Agraïm també les fotografies d’Aureli Ruiz, un cop més, magnífiques.

Text: Aleix de Ferrater