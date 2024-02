«Conversa sobre poesia amb José Corredor-Matheos. Lectura de poemes»

El passat vint-i-tres de gener vam tenir el gran honor de conversar amb José Corredor-Matheos, poeta, crític d’art, assagista i traductor. El nostre convidat ha viscut, ha sigut testimoni directe, protagonista també, de la creació artística contemporània —en les arts plàstiques i en la poesia— en la segona meitat del s. XX i principis del XXI, prenent com a epicentre Barcelona, ciutat on ha viscut des dels tretze anys.

Corredor-Matheos neix el 1929, a Alcázar de San Juan, Ciudad Real. Tenia set anys quan la seva família es trasllada a Catalunya, el 1936, primer a Vilanova i la Geltrú, on treballava el teu pare. El nostre convidat va precisar, durant la conversa, que hi van arribar el catorze de juliol del 36 i quatre dies després va esclatar la Guerra Civil. En aquells anys encara no va aprendre català, ens explica el poeta, perquè estava envoltat de gent que fugia de Madrid a causa de la guerra. Posteriorment, a tretze anys, es traslladen a Barcelona, on es forma acadèmicament —es llicencia en dret— i professionalment, i on viurà de llavors ençà. Com ell sempre diu, Alcázar de San Juan és el teu poble i Barcelona, la teva ciutat.

La seva vida no va ser fàcil: era un nen durant la Guerra Civil, el seu pare mor a Barcelona a catorze anys i va haver de treballar des de molt jove. Malgrat això, la seva trajectòria vital, professional i artística, han estat extraordinàries.

Vam iniciar la conversa parlant dels seus orígens i dels inicis en la poesia.

Corredor-Matheos, des de molt jove, ja sent la vocació de ser escriptor. Assegura, en alguna entrevista, que els seus primers poemes ja tenien la inclinació espiritual i que guardaven certa semblança amb els que faria més tard.

El nostre convidat va explicar que després de la mort del seu pare, a catorze anys, va començar a treballar, però continuava estudiant en horari nocturn. En aquelles classes tenia un professor de literatura que els feia llegir poemes, alguns més populars, però també poesia clàssica. Va recordar que allò l’interessava, i que poc després va escriure el seu primer poema. A la seva família, per part de mare, una besàvia escrivia poesia (ell encara conserva els seus poemes).

Vam destacar que a la seva poesia hi ha una connexió amb la infantesa, i que en una conferència, recollida posteriorment en un llibre1 diu això:

“Ese fondo subconsciente de donde surge el poema es via de comunicación directa con la propia infancia. En el fondo de nosotros se hallan, intactas, las sensaciones que tuvimos de niños, que son el germen de experiencias interiores que serán decisivas.”

Corredor-Matheos va afirmar que la poesia ha de recuperar la innocència i va continuar dient que sempre ha estat en contra de la ironia en la poesia perquè suposa un enfrontament; s’hi expressa una opinió contrària, i la poesia ha de ser una entrega total a quelcom misteriós que surt del fons d’un mateix. Va recordar la frase d’Einstein: El misteri és la cosa més bonica que podem experimentar. És la font de tot art i ciència verdaders. Per això, va remarcar, sempre ha estat radicalment en contra dels que manifesten que la poesia ha de ser clara, sense misteri i que tothom pot escriure poesia.

Posteriorment, vam introduir alguns aspectes importants de la seva vida laboral i professional, lligada al món editorial i a la crítica d’art, principalment.

Corredor-Matheos va treballar per Espasa-Calpe des del 1956 al 1987; va dirigir els “Suplementos de la Enciclopedia Espasa”, una obra de referència en tot el món hispanoparlant de l’època. A partir del 1987 i durant gairebé quaranta anys dirigirà la també prestigiosa Enciclopèdia Gran Larousse Català d’Edicions 62. Aquesta feina la va compaginar amb l’escriptura, la traducció i la crítica d’art.

Com a crític d’art és autor de més d’una cinquantena de monografies sobre art contemporani, arquitectura, simbologia, disseny i arts populars. Ha publicat articles en revistes i diaris i ha organitzat i comissariat nombroses exposicions d’art. Per aquesta labor ha rebut la Creu de Sant Jordi (1988), el Premi de les Arts Plàstiques de la Generalitat de Catalunya (1993) i la Medalla d’Or al Mèrit Cultural de l’Ajuntament de Barcelona (2003).

La seva activitat professional va fer que conegués personalitats molt importants en la literatura i l’art del segle XX (recollit en el llibre de memòries Corredor de fondo2).

Corredor Matheos va explicar que l’any 1952, l’“ala liberal” del Règim va organitzar a Salamanca un important Congrés de poesia i van convidar poetes catalans. Allí va conèixer a J. V. Foix, Carles Riba, Clementina Arderiu i Joan Perucho, entre altres, i amb molts d’ells va tenir una relació d’amistat.

Abans de parlar de la seva poesia vam destacar la gran tasca que var desenvolupar en la traducció al castellà de nombrosos autors en llengua catalana.

Va traduir Cementiri de Sinera de Salvador Espriu i El príncep de Joan Teixidor (edicions bilingües). Va elaborar antologies d’autors com Clementina Arderiu, Joan Perucho i Miquel Martí i Pol. Sobre Clementina Arderiu, Corredor-Matheos va remarcar que valorava molt la seva poesia i que durant la traducció l’anava a visitar; recorda que en aquella època ja havia mort Carles Riba. També va evocar la gran amistat que va mantenir amb Miquel Martí i Pol.

Destaquen especialment obres antològiques tan importants i fonamentals per a la difusió de la poesia catalana com:

. Ocho siglos de poesía catalana, 1969, en colaboració amb Josep Maria Castellet (1926-2014) i Joaquim Molas. . Poesía catalana contemporanea (1983, Espasa Calpe). Per aquesta obra rep el Premio Nacional de Traducción entre Lenguas Españolas. L’obra va ser reeditada el 2001, corregida i ampliada per José Corredor-Matheos, amb el títol: Antología esencial de la poesía catalana contemporanea (aquest volum inclou poemes des de la Reinaixença fins a Pere Gimferrer: cent cinquanta anys de poesia catalana).

José Corredor Matheos és, per tant, un bon coneixedor de la poesia catalana i durant la conversa va recordar que quan va conèixer J. V. Foix, el poeta de Sarrià no comptava amb la consideració i el prestigi que ha tingut posteriorment. Va posar en relleu que Foix és, juntament amb Espriu, un dels millors poetes catalans del segle XX.

Fruit de la seva intensa relació amb l’art, la música i, especialment, la pintura, va escriure alguns poemes inspirats en l’art. En va llegir un sobre la pintura de Mark Rothko i a continuació un poema sobre la música de Satie.

Ante un cuadro de Mark Rothko

Mark Rothko sabe ver

las cosas como son:

un resplandor sin cuerpo,

vivo color al borde

de las sombras.

Coge el pincel y deja

que arda el rojo,

pinte de azul el aire,

crezca el verde y el ocre

se remanse,

que funda el blanco todos

los colores

o que el negro los niegue.

Pintura evanescente,

puro espíritu,

espejo del vacío,

donde me reconozco.

Tener conciencia clara

de que nada en la nada

se sostiene

hace más deslumbrante

esta belleza

Un pez que va por el jardín, 2007

**

Oyendo Les Gnossiennes, d’Erik Satie

Unas gotas de luz

golpean suavemente

las teclas del piano,

mientras Eric Satie

va marcando los ritmos

con un pie.

Estas notas devuelven

al olvido

todo lo que no sea

estar aquí escuchándolas.

—Nadie toca las teclasdice Eric por lo bajo.

—Se están tocando solas.

No lo digas a nadie—.

Tú, oyéndolas, te dices

que un silencio tan puro

no puede ser ya música.

Eric Satie sonríe.

Sin ruido, 2013

José Corredor-Matheos ha escrit més d’una dotzena llibres de poesia. El primer, Ocasión donde amarte, publicat el 1953, i el darrer, Al borde, publicat el 2022. Això representa setanta anys de dedicació a la poesia. També és cert, tal com va apuntar el poeta, que els llibres de poesia poden tenir una elaboració dilatada en el temps; en el seu cas, i en alguns llibres, van caldre fins a nou anys per a escriure’ls.

Ha publicat diverses plaquettes, antologies i llibres de poesia reunida. Destaquem Desolación y vuelo: Poesía reunida (1951-2011). Ha estat traduït a l’anglès, italià, àrab, xinès, japonès, macedoni, lituà i occità. Ha merescut prestigiosos guardons com: Premio Boscán de Poesía (1961), Premio Nacional de Poesía (2005) i el Premi Ciutat de Barcelona de Literatura en llengua espanyola (2007) i ha estat objecte de nombrosos estudis i dues tesis doctorals.

Abans d’aquests reconeixements, el poeta i crític literari Josep Maria Sala Valldaura, el 1993, ja va ressaltar que la seva poesia es mantenia a l’ombra del prestigi que tenia la seva obra com a crític d’art.

El nostre convidat va explicar que en aquella època no se’l considerava un poeta. Al començament de la seva activitat poètica, tanmateix, recorda que un crític literari important de Madrid, el 1961, va fer, a la revista Destino, una llista amb els dotze millors poetes joves en llengua castellana, i un d’ells era Corredor-Matheos. Però el mateix any va començar a escriure crítica d’art i en aquell moment pesava molt més la crítica que la poesia, per la difusió més gran amb què comptava la primera. Corredor-Matheos va afegir que, a més, ell no buscava, mai no ha buscat, la reconeixença ni el favor de ningú. Per tant, quan li concedeixen el Premio Nacional de Poesia es va trobar que la situació canvia, de cop, i obté el reconeixement que li havia mancat fins aleshores.

Va agrair la labor que va fer Josep Maria Sala Valldaura per a la difusió de la seva poesia. El poeta i crític literari havia escrit un llibre sobre “La generación poética del 50”3 on dedicava un capítol especial a José Corredor-Matheos. Aquest llibre va arribar a la Universitat de Nova York i un catedràtic en va escriure una ressenya en una revista universitària en la qual ressaltava el text dedicat al nostre convidat. Tot això va influir molt favorablement per la concessió del Premio Nacional de Poesía, va assegurar Corredor-Matheos.

La conversa es va focalitzar, a continuació, en la Generación del 50 en llegua castellana, a la qual pertany el nostre poeta convidat. La seva generació viu la Guerra Civil durant la infantesa, la postguerra, i comparteix un context cultural i polític determinat. Tanmateix, l’obra de Corredor-Matheos, per la seva singularitat, ni hi encaixava o es movia en els marges de qualsevol grup.

José Corredor-Matheos no va ser inclòs, per exemple, en les dues obres antològiques més importants de la seva generació: Veinte años de poesía española. Antología. (1939-1959), de Joseph Maria Castellet, ni en la que va elaborar Leopoldo de Luis: Poesía social española contemporánea: Antología (1939-1968). Tampoc no feia part de la “Escuela de Barcelona”, integrada per Carlos Barral, José Agustín Goytisolo i Jaime Gil de Biedma.

El poeta va explicar que els integrants de la Generación del 50 pertenyien al Partido Comunista, l’únic partit que lluitava contra el Règim de Franco. Tot i que ell li donava suport, mai no havia volgut pertànyer a aquest partit ni a cap altre; refusava qualsevol deure i compromís que coartés la seva llibertat. En relació amb això, va recordar que ell s’implicava directament, a tall d’exemple, en les exposicions d’art que es feien al Col·legi d’arquitectes i que s’utilitzaven per recaptar fons per als presos polítics del franquisme.

Els poetes de la Generación del 50 creien que la poesia i l’art havien d’estar al servei de la política d’esquerres, va manifestar Corredor-Matheos. Ell, en canvi, contradient aquesta premissa, sempre ha cregut en la llibertat dels artistes. Ocasionalment, continuà, va escriure poemes de caràcter cívic i polític, però sense cap altre lligam que no fos la seva consciència.

D’altra banda, va ressaltar que els poetes, i els artistes en general, són irregulars; l’únic que no va ser irregular va ser San Juan de la Cruz, l’exponent màxim de la poesia en castellà de totes les èpoques. De Rilke, que per ell és el més gran poeta del segle XX, va destacar Les Elegies de Duino i els Requiems. En canvi, els Nous Poemes, «Neue Gedichte», no arriben, segons el seu parer, a un nivell tan alt. Però, tanmateix, això és normal, va continuar explicant; s’ha de jutjar un autor pel millor que ha fet.

Dels seus referents, Corredor-Matheos destacà Juan Ramón Jiménez, com a una influència decisiva. Antonio Machado també li agradava, però considerava que la poesia de Juan Ramón Jiménez era superior. De Rafael Alberti, en va destacar especialment el llibre Baladas y canciones del Paraná (1954). I de Lorca, l’obra final: Diván del Tamarit (publicat pòstumament en 1940) i alguns fragments del poema Oda a Walt Whitman del llibre Poeta en Nueva York. Va ressaltar les primeres obres de Jorge Guillem, i el poeta Gerardo Diego amb qui van ser grans amics.

Seguidament, vam continuar aprofundint en la seva poesia, concretament en la classificació en diferents etapes que estableixen alguns estudis4:

Una primera etapa denominada d’iniciació i poesia existencialista i social; una segona etapa anomenada poesia extrem oriental i del despullament (1971-1994) i la darrera etapa, d’essencialitat cosmogònica (1995-2017).

De l’etapa oriental en vam destacar Carta a Li-Po (1975), llibre que marca un important canvi de ruta en la seva trajectòria poètica i que té continuïtat en els dos llibres següents: Y tu poema empieza (1987) i Jardín de arena (1994). Aquests llibres plasmen el seu interès per seguir un camí de realització espiritual.

Antoni Clapés, a l’Arts Santa Mònica, va dir això de Carta a Li-Po: la seva poesia fa un tomb —que, en certa manera, ja presagiaven els poemes de Libro provisional (1967)— i inicia una escriptura d’interiorització radical, de despullament formal extrem, de contemplació i d’admiració per allò efímer: una poesia que exposa dubtes i preguntes —mai respostes. Una poètica de l’el·lipsi i del silenci.

Tal com va dir en una entrevista a la revista Serra d’Or sobre la seva actitud davant les religions, el nostre convidat va manifestar que ell hi creu, però no sap en què. No es pot anomenar el que no coneixem, va assegurar. Per aquest motiu, li plau i busca el que hi ha en el fons de totes les religions: un buit. El budisme zen és el que més s’apropa a la idea de buit que li interessa. Tot i que també se sent atret especialment per San Juan de la Cruz, pels místics germànics: Mestre Eckhart, qui va dir: Déu és igual al no-res, i Angelus Silesius, de qui va recordar aquestes paraules: S’ha d’arribar fins al desert que és més enllà de Déu. Déu encara és un nom. També va remarcar la mística judaica, o Càbala, que parla de Deu amagat en el fons del no-res.

L’any 1974, explicà Corredor-Matheos, va llegir el Bhagavad-gītā, text sagrat hinduista, i va continuar amb els poetes de la dinastia Tang, com Li-po (o Li Bai) i Du Fu, entre molts altres.

Escribir un poema

que nada signifique.

Salir a la terraza,

respirar en la noche,

no esperar que alguien vuelva,

no desear ya nada.

Abrir solo las manos

y que de entre los dedos

alcen el vuelo, mudas,

las palabras.

Carta a Li-Po, 1975

Sobre la tercera etapa poètica, representada pels seus darrers llibres, El don de la ignorancia (2004), Premio Nacional de Poesia; Un pez que va por el jardín (2007); Sin ruido (2013) i Al borde (2022), alguns crítics n’han destacat la continuïtat cap a l’essencialitat i la depuració en el llenguatge i la consideren el cim de la teva poesia.

El poeta va coincidir en el fet que, possiblement, la seva darrera etapa sigui la millor. Tot seguit, va llegir aquests poemes dels darrers llibres, posant-ne en context alguns.

Acaso todo sea

tan sencillo

com nada es,

ni ha sido, ni será.

Que este mismo poema

ni siquiera se ha escrito.

Tu escribe, convencido

de que todo,

en este instante,

es.

Sin ruido (2013)

**

Contemplas un cadàver

que es el tuyo.

Qué luz tiene tu rostro

que falta al día.

Poemas inéditos (2016-2018) dins: Sin porqué (Poesía esencial 1970-2018), 2020

**

Vivir, vivir igual

que si ya no vivieras,

ignorante de si has

de recobrar

todo aquello

que un día fuera tuyo.

Vivir sin desear

ni morir ni vivir.

Tu vida no es aún

la vida verdadera.

Todavía no es

lo grande

que ha de ser

tu soledad.

Al borde, 2022

**

Malgrat que no li plau la ironia en poesia, tal com va apuntar el nostre convidat al principi de la xerrada, sobre l’humor no pensa el mateix: l’humor no és incompatible amb la poesia. Va llegir, com a mostra, aquest poema:

SER un perro los lunes

y los miércoles,

sólo un hombre los martes

y los jueves,

no ser nada los viernes

y en sábado y domingo

ser, por ejemplo, un dios.

Un dios que no supiera

que lo es,

pero hubiera encontrado

el hueso que buscaba.

Al borde, 2022

La conversa va continuar endinsant-se en les reflexions i els escrits de José Corredor-Matheos sobre el que és la poesia. Concretament, en 1989, escriu un assaig: Sobre lo que no es la poesía, del qual hem extret alguns fragments:

La poesía empieza donde la comunicación y la información acaban: donde todo acaba.

La poesía no es experiencia si ésta no se transforma en nosotros.

Tampoco es imaginación cuando ésta lo oculta todo y se conviere en cento absoluto sin contacto con la realidad que la circunda.

Ni es sólo música, ni es sólo ritmo… La poesía no es un enigma a descifrar.

El nostre convidat va remarcar que ell viu la poesia com allò que no té l’obligació de fer, igual que un músic o un pintor, en el moment que creen. La poesia és un acte que surt sense anar-lo a cercar, no és un acte lligat a la voluntat. Corredor-Matheos ho va definir com un acte d’obediència a una veu interior que et dicta. Alguns creuen que la poesia es pensa i després s’escriu, va afegir; no és així: la poesia et surt feta de dins, de l’inconscient. Surt d’un silenci interior, encara que hi siguis en un indret molt sorollós.

Va exposar, tot seguit, que la poesia no es pot definir; hi té a veure amb l’inefable, està relacionada amb la sorpresa (“el asombro”) i el misteri. En poesia que és bona, o que ho pretén, l’autor arriba a entreveure-hi quelcom fora de la realitat… Així mateix, va afegir, la poesia et fa intuir que hi ha alguna cosa més enllà; alguna cosa és i no la podem dir, però la sentim i en som part, d’aquest fet inexpressable. El poeta té una visió del conjunt de la realitat sense veure-la: tothom ha pogut sentir, en alguna ocasió, que forma part de la totalitat, en una mena de vivència mística. Va explicar, per acabar, que li interessa molt la física quàntica, especialment les idees i conceptes que poden connectar amb el misteri que contempla la poesia i la mística.

VIVIR, igual que el pájaro,

en el filo del canto.

Vivir igual que el pájaro,

que no sabe que vive,

pero canta.

Al borde, 2022.

ODISEO eres tu,

que estás volviendo a Ítaca

y no acabas nunca de llegar.

¿Será, acaso, que Ítaca

no existe,

que Elena nunca fue raptada,

ni Agamenón asesinado,

que los dioses no existen?

Estás solo y perplejo

frente al mar,

sin saber si has llegado

ya a Ítaca

o que nunca partiste.

Al borde, 2022.

AHORA esta tierra

donde amas

y también eres amado,

huye bajo tus pies

y no hay nada seguro,

salvo que has de dejarlo

todo a cambio de nada.

Pero, gozoso, tú sonríes

porque la noche alumbra

una belleza

que no es de este mundo,

pero te pertenece.

***

TUMBADO en esta hamaca

contemplas la mañana

que se abre

tan sólo para ti.

Oyes el parloteo

de los pájaros

y el cántico de un agua

que calla lo que sabe.

Es tan grande el silencio,

tan transparente el aire,

que dejas que recuerdos

y deseos te abandonen.

Tú eres el gran ausente,

ahora que todo es.

Vivir en plenitud,

sin sentirte obligado

ni siquiera a vivir.

Al borde, 2022

POCAS palabras.

Pocas.

Las palabras son duras

como piedras

y una sola puede

romper, de golpe, el mundo.

Pero hay una palabra,

una sola,

que puede levantarlo.

Al borde, 2022

SER un árbol, un árbol

que en invierno durmiera

con los ojos abiertos,

y ya en el mes de abril,

el agua de la lluvia

le dotara de fuerzas

para seguir viviendo

un siglo más.

¿Quién no ha deseado

ser un árbol

que, con la voz de un dios,

le diga al paseante

un secreto

que le ayude a vivir?

Al borde, 2022

Expressem el nostre agraïment profund a José Corredor-Matheos per l’amabilitat i la generositat que va mostrar amb el nostre grup. Jo mateixa, així com tots els assistents a l’acte, mai no oblidarem el seu ensenyament de vida i de poesia.

Text: Empar Sáez

Fotografies: Ferran d’Armengol

***

1 Aproximaciones a la poesía y el arte, José Corredor-Matheos. Visor libros, 2020.

2 Corredor de fondo. Memorias, José Corredor-Matheos. Tusquets, 2016.

3 Fotografía de una sombra: instantáneas de la generación poética de los 50, Josep Maria Sala Valldaura. Anthropos Editorial, 1993.

4 Sin porqué (Poesía esencial 1970-2018). Edición e introducción de Ricardo Virtanen. Ediciones Cátedra, 2020.