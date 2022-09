Tenacitat i endavant (40) I ara l’OTAN

dijous 1 de setemvbre de 2022

Ara hem sabut que l’ONU ha declarat oficialment que España va violar els drets polítics de membres del Govern i del Parlament de Catalunya, quan els va suspendre abans que fossin jutjats pels fets del referèndum del 17 O.

El jutge Pablo Llarena que se veu que és un dels més llestos de tota la colla, els va condemnar per estar processats per rebel·lió, tot i que encara no havia començat el judici.

Ara hem sabut també l’interès del jutge en declarar-los acusats de rebel·lió: Hi ha una llei que preveu la suspensió de càrrecs públics i presó condicional a delictes vinculats a bandes armades, terroristes i rebels.

Per si algun dubtava de la possibilitat d’inculpar gratuïtament els líders catalans, recordem que la justícia espanyola manipuladora va inventar allò de “la banda armada sin armas” i la “violència no violenta”.

El comitè de l’ONU, de pas, ha negat el caràcter violent de l’actuació dels presos polítics i ha posat de manifest el caràcter pacífic de les accions que van dur a terme.

Afirma que la suspensió va ser “arbitrària” i que no es va seguir un procediment imparcial.

En el resum: que l’actuació de la justícia espanyola manipuladora, va ser un nyap com una casa i que caldria rectificar.

I què ha passat? Que un parell de ministres han dit que sí, que caldria fer alguna cosa però que tal dia farà un any.

Que el jutge Llarena i el seu cap de colla, el tal Marchena, s’han demanat una de gambes i una cervesa, i ara quan començarà el curs judicial, es demanaran una medalla perquè se l’han ben guanyada.

Amb aquesta trepa, purrialla o xusma no tenim res a fer.

Va, marxem.